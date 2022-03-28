https://ria.ru/20220328/sootechestvenniki-1780486981.html
В ГД предложили давать гражданство живущим за рубежом соотечественникам
В ГД предложили давать гражданство живущим за рубежом соотечественникам - РИА Новости, 28.03.2022
В ГД предложили давать гражданство живущим за рубежом соотечественникам
Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин считает необходимым предоставить... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:30
2022-03-28T15:30
2022-03-28T15:30
общество
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госдума рф
константин затулин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин считает необходимым предоставить возможность получения гражданства соотечественникам, живущим за рубежом."Я сторонник того, чтобы граждан России было больше, в том числе, за рубежом... Сторонник того, чтобы предоставлять гражданство нашим соотечественникам (хочу подчеркнуть - не всем, а нашим соотечественникам) вне зависимости от того, переехали они в Россию или нет", - заявил политик на пресс-конференции по вопросам миграции и гражданства.Депутат добавил, что граждане России, живущие за рубежом, являются "ближайшим активом", к которому можно обращаться в трудную минуту за поддержкой и помощью. "Ну в чем виноваты казаки в Австралии, которые дважды переселялись после гражданской войны, ...если они хотят жить в Австралии и при этом быть гражданами еще в России, чтобы передавать своим детям эту "весть" в виде паспорта гражданина РФ", - отметил он.
https://ria.ru/20220323/grazhdanstvo-1779734779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, константин затулин
В ГД предложили давать гражданство живущим за рубежом соотечественникам
Депутат Затулин предложил давать гражданство живущим за рубежом соотечественникам