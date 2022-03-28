https://ria.ru/20220328/sootechestvenniki-1780486981.html

В ГД предложили давать гражданство живущим за рубежом соотечественникам

В ГД предложили давать гражданство живущим за рубежом соотечественникам - РИА Новости, 28.03.2022

В ГД предложили давать гражданство живущим за рубежом соотечественникам

Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин считает необходимым предоставить... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:30

2022-03-28T15:30

2022-03-28T15:30

общество

россия

госдума рф

константин затулин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин считает необходимым предоставить возможность получения гражданства соотечественникам, живущим за рубежом."Я сторонник того, чтобы граждан России было больше, в том числе, за рубежом... Сторонник того, чтобы предоставлять гражданство нашим соотечественникам (хочу подчеркнуть - не всем, а нашим соотечественникам) вне зависимости от того, переехали они в Россию или нет", - заявил политик на пресс-конференции по вопросам миграции и гражданства.Депутат добавил, что граждане России, живущие за рубежом, являются "ближайшим активом", к которому можно обращаться в трудную минуту за поддержкой и помощью. "Ну в чем виноваты казаки в Австралии, которые дважды переселялись после гражданской войны, ...если они хотят жить в Австралии и при этом быть гражданами еще в России, чтобы передавать своим детям эту "весть" в виде паспорта гражданина РФ", - отметил он.

https://ria.ru/20220323/grazhdanstvo-1779734779.html

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Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, константин затулин