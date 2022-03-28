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В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку - РИА Новости, 28.03.2022
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В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку
В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку - РИА Новости, 28.03.2022
В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку
Собака покусала шестилетнюю девочку в Бокситогорском районе Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:37
2022-03-28T11:37
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Собака покусала шестилетнюю девочку в Бокситогорском районе Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудниками полиции устанавливается хозяин собаки, которая покусала девочку в Бокситогорском районе Ленобласти", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел 27 марта в деревне Золотово у дома 39. Шестилетнюю девочку с множественными рваными ранами лица после укусов собаки госпитализировали в Пикалевскую городскую больницу. "Полицией проводится проверка, направленная на установление личности хозяина собаки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении.
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происшествия, ленинградская область
11:37 28.03.2022
 
В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку

В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку, ребенок госпитализирован

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Собака покусала шестилетнюю девочку в Бокситогорском районе Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудниками полиции устанавливается хозяин собаки, которая покусала девочку в Бокситогорском районе Ленобласти", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел 27 марта в деревне Золотово у дома 39. Шестилетнюю девочку с множественными рваными ранами лица после укусов собаки госпитализировали в Пикалевскую городскую больницу. "Полицией проводится проверка, направленная на установление личности хозяина собаки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении.
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