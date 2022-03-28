https://ria.ru/20220328/sobaka-1780424584.html
В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку
В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку - РИА Новости, 28.03.2022
В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку
Собака покусала шестилетнюю девочку в Бокситогорском районе Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:37
2022-03-28T11:37
2022-03-28T11:37
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Собака покусала шестилетнюю девочку в Бокситогорском районе Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудниками полиции устанавливается хозяин собаки, которая покусала девочку в Бокситогорском районе Ленобласти", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел 27 марта в деревне Золотово у дома 39. Шестилетнюю девочку с множественными рваными ранами лица после укусов собаки госпитализировали в Пикалевскую городскую больницу. "Полицией проводится проверка, направленная на установление личности хозяина собаки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220323/sobaki-1779643179.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область
В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку
В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку, ребенок госпитализирован