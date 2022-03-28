https://ria.ru/20220328/sobaka-1780424584.html

В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку

В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку - РИА Новости, 28.03.2022

В Ленинградской области собака покусала шестилетнюю девочку

Собака покусала шестилетнюю девочку в Бокситогорском районе Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:37

2022-03-28T11:37

2022-03-28T11:37

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Собака покусала шестилетнюю девочку в Бокситогорском районе Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудниками полиции устанавливается хозяин собаки, которая покусала девочку в Бокситогорском районе Ленобласти", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел 27 марта в деревне Золотово у дома 39. Шестилетнюю девочку с множественными рваными ранами лица после укусов собаки госпитализировали в Пикалевскую городскую больницу. "Полицией проводится проверка, направленная на установление личности хозяина собаки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220323/sobaki-1779643179.html

ленинградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ленинградская область