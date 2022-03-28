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Матвиенко рассказала о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ - РИА Новости, 28.03.2022
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Матвиенко рассказала о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Матвиенко рассказала о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ - РИА Новости, 28.03.2022
Матвиенко рассказала о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила, что идут попытки расшатать ситуацию на пространстве СНГ, попытки организовать "цветные революции", с этим уже... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:09
2022-03-28T18:09
в мире
маулен ашимбаев
казахстан
россия
валентина матвиенко
одкб
снг
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АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила, что идут попытки расшатать ситуацию на пространстве СНГ, попытки организовать "цветные революции", с этим уже столкнулись Украина, Белоруссия, Казахстан."Идут попытки расшатать ситуацию, организовать "цветные революции". Это нас не может не тревожить", - сказала политик в понедельник в ходе встречи с главой сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.Она подчеркнула, что сначала подобная ситуация касалась Украины, затем были попытки вмешательства в Белоруссии. Далее - события в Казахстане, попытка госпереворота, подчеркнула она. При этом сенатор отметила влияние извне на беспорядки в Казахстане."Идут попытки ослабить нас", - сказала она. По словам спикера, идет агония, попытки сохранения гегемонии одного государства. Но процесс зашел так далеко, что это невозможно, сказала она."В этих непростых условиях мы должны поддерживать друг друга", - отметила Матвиенко. По ее словам, хорошую эффективность показал институт ОДКБ. Спикер также сказала, что давление испытывает и Москва, "Россию пытались поставить на колени".
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в мире, маулен ашимбаев, казахстан, россия, валентина матвиенко, одкб, снг
18:09 28.03.2022
 
Матвиенко рассказала о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Спикер Совфеда Матвиенко: идут попытки расшатать ситуацию на пространстве СНГ

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
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АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила, что идут попытки расшатать ситуацию на пространстве СНГ, попытки организовать "цветные революции", с этим уже столкнулись Украина, Белоруссия, Казахстан.
"Идут попытки расшатать ситуацию, организовать "цветные революции". Это нас не может не тревожить", - сказала политик в понедельник в ходе встречи с главой сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
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Она подчеркнула, что сначала подобная ситуация касалась Украины, затем были попытки вмешательства в Белоруссии. Далее - события в Казахстане, попытка госпереворота, подчеркнула она. При этом сенатор отметила влияние извне на беспорядки в Казахстане.
"Идут попытки ослабить нас", - сказала она. По словам спикера, идет агония, попытки сохранения гегемонии одного государства. Но процесс зашел так далеко, что это невозможно, сказала она.
"В этих непростых условиях мы должны поддерживать друг друга", - отметила Матвиенко. По ее словам, хорошую эффективность показал институт ОДКБ. Спикер также сказала, что давление испытывает и Москва, "Россию пытались поставить на колени".
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В миреМаулен АшимбаевКазахстанРоссияВалентина МатвиенкоОДКБСНГ
 
 
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