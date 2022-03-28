https://ria.ru/20220328/sng-1780540067.html

Матвиенко рассказала о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Матвиенко рассказала о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ - РИА Новости, 28.03.2022

Матвиенко рассказала о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила, что идут попытки расшатать ситуацию на пространстве СНГ, попытки организовать "цветные революции", с этим уже... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:09

2022-03-28T18:09

2022-03-28T18:09

в мире

маулен ашимбаев

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АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила, что идут попытки расшатать ситуацию на пространстве СНГ, попытки организовать "цветные революции", с этим уже столкнулись Украина, Белоруссия, Казахстан."Идут попытки расшатать ситуацию, организовать "цветные революции". Это нас не может не тревожить", - сказала политик в понедельник в ходе встречи с главой сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.Она подчеркнула, что сначала подобная ситуация касалась Украины, затем были попытки вмешательства в Белоруссии. Далее - события в Казахстане, попытка госпереворота, подчеркнула она. При этом сенатор отметила влияние извне на беспорядки в Казахстане."Идут попытки ослабить нас", - сказала она. По словам спикера, идет агония, попытки сохранения гегемонии одного государства. Но процесс зашел так далеко, что это невозможно, сказала она."В этих непростых условиях мы должны поддерживать друг друга", - отметила Матвиенко. По ее словам, хорошую эффективность показал институт ОДКБ. Спикер также сказала, что давление испытывает и Москва, "Россию пытались поставить на колени".

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, маулен ашимбаев, казахстан, россия, валентина матвиенко, одкб, снг