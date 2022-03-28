Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья рассказал о земельных сертификатах для многодетных семей - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220328/sertifikaty-1780484284.html
Глава Приамурья рассказал о земельных сертификатах для многодетных семей
Глава Приамурья рассказал о земельных сертификатах для многодетных семей - РИА Новости, 28.03.2022
Глава Приамурья рассказал о земельных сертификатах для многодетных семей
Многодетные семьи Амурской области в этом году получат более 260 земельных участков для строительства жилья, также реализуется дополнительная мера поддержки –... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:19
2022-03-28T15:19
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
белогорск
амурская область
благовещенск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c996b3e70ebce7561042190cbd63daa0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мар – РИА Новости. Многодетные семьи Амурской области в этом году получат более 260 земельных участков для строительства жилья, также реализуется дополнительная мера поддержки – земельные сертификаты, они доступны многодетным из Благовещенска и Белогорска, сообщает правительство региона.Уточняется, что сейчас в Приамурье в очереди на получение земельных участков стоит более 1000 многодетных семей."С начала 2022 года многодетным амурчанам предоставлено 11 земельных участков, до конца года планируется выдать 263 земельных участка. Наибольшее количество семей, состоящих в очереди на предоставление участков, сосредоточено в Благовещенске и Белогорске, но при этом очень сложно сформировать земельные участки, обеспеченные инфраструктурой", - сообщает правительство Приамурья.В областном центре – Благовещенске - на учете состоит 665 многодетных семьей. Решить вопрос с выдачей участков удаётся и при помощи выплат в виде земельных сертификатов. Получить его жители Благовещенска и Белогорска (второго по численности населения города области) могут взамен бесплатного земельного участка."Земельные сертификаты на покупку и ремонт жилья в этом году реализовали восемь многодетных семей из областного центра. Альтернативную меру поддержки в этом году получат более 170 родителей, воспитывающих трёх и более детей", - уточняют власти.На выдачу земельных сертификатов многодетным семьям в этом году власти Приамурья направили около 60 миллионов рублей из областного бюджета. 52 миллиона из них – на реализацию этой меры поддержки в Благовещенске, 8 миллионов рублей – на обеспечение земельными сертификатами жителей Белогорска."Помогать многодетным семьям нужно исходя из их потребностей. Ранее для тех, кто не планирует строить частный дом, но нуждается в улучшении жилищных условий, вместо предоставления участков земли мы предусмотрели выплаты – земельные сертификаты. С этого года мы расширили правила использования земельных сертификатов. Если раньше средства выделяли только на покупку жилья, земельного участка или погашение ипотеки, то теперь выделенные деньги можно потратить на реконструкцию своего дома", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.Ещё одно новшество – возможность приобрести землю не только в своём населённом пункте, но и по всей области. С этого года действует новое правило, закреплённое в областном законодательстве: в случае, если три раза родитель отказался от предложенных участков, он переносится в конец очереди.
https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780091525.html
https://ria.ru/20220323/ovoschi-1779650771.html
https://ria.ru/20220322/ugol-1779462320.html
белогорск
амурская область
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_b26c98a977b6ab317fdcee501b6ca0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, василий орлов (губернатор), белогорск, амурская область, благовещенск
15:19 28.03.2022
 
Глава Приамурья рассказал о земельных сертификатах для многодетных семей

Глава Амурской области Орлов рассказал о земельных сертификатах для многодетных семей

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мар – РИА Новости. Многодетные семьи Амурской области в этом году получат более 260 земельных участков для строительства жилья, также реализуется дополнительная мера поддержки – земельные сертификаты, они доступны многодетным из Благовещенска и Белогорска, сообщает правительство региона.
Уточняется, что сейчас в Приамурье в очереди на получение земельных участков стоит более 1000 многодетных семей.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 15:50Амурская область
Власти Приамурья отмечают снижение спроса на лекарства
"С начала 2022 года многодетным амурчанам предоставлено 11 земельных участков, до конца года планируется выдать 263 земельных участка. Наибольшее количество семей, состоящих в очереди на предоставление участков, сосредоточено в Благовещенске и Белогорске, но при этом очень сложно сформировать земельные участки, обеспеченные инфраструктурой", - сообщает правительство Приамурья.
В областном центре – Благовещенске - на учете состоит 665 многодетных семьей. Решить вопрос с выдачей участков удаётся и при помощи выплат в виде земельных сертификатов. Получить его жители Благовещенска и Белогорска (второго по численности населения города области) могут взамен бесплатного земельного участка.
"Земельные сертификаты на покупку и ремонт жилья в этом году реализовали восемь многодетных семей из областного центра. Альтернативную меру поддержки в этом году получат более 170 родителей, воспитывающих трёх и более детей", - уточняют власти.
Овощной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 15:23Амурская область
Глава Приамурья призвал увеличить вдвое производство картофеля в регионе
На выдачу земельных сертификатов многодетным семьям в этом году власти Приамурья направили около 60 миллионов рублей из областного бюджета. 52 миллиона из них – на реализацию этой меры поддержки в Благовещенске, 8 миллионов рублей – на обеспечение земельными сертификатами жителей Белогорска.
"Помогать многодетным семьям нужно исходя из их потребностей. Ранее для тех, кто не планирует строить частный дом, но нуждается в улучшении жилищных условий, вместо предоставления участков земли мы предусмотрели выплаты – земельные сертификаты. С этого года мы расширили правила использования земельных сертификатов. Если раньше средства выделяли только на покупку жилья, земельного участка или погашение ипотеки, то теперь выделенные деньги можно потратить на реконструкцию своего дома", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Ещё одно новшество – возможность приобрести землю не только в своём населённом пункте, но и по всей области. С этого года действует новое правило, закреплённое в областном законодательстве: в случае, если три раза родитель отказался от предложенных участков, он переносится в конец очереди.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:29Амурская область
Глава Приамурья поручил создать резерв калорийного угля в регионе
 
Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)БелогорскАмурская областьБлаговещенск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала