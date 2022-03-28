https://ria.ru/20220328/sertifikaty-1780484284.html
Глава Приамурья рассказал о земельных сертификатах для многодетных семей
Глава Приамурья рассказал о земельных сертификатах для многодетных семей - РИА Новости, 28.03.2022
Глава Приамурья рассказал о земельных сертификатах для многодетных семей
Многодетные семьи Амурской области в этом году получат более 260 земельных участков для строительства жилья, также реализуется дополнительная мера поддержки –... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:19
2022-03-28T15:19
2022-03-28T15:19
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
белогорск
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мар – РИА Новости. Многодетные семьи Амурской области в этом году получат более 260 земельных участков для строительства жилья, также реализуется дополнительная мера поддержки – земельные сертификаты, они доступны многодетным из Благовещенска и Белогорска, сообщает правительство региона.Уточняется, что сейчас в Приамурье в очереди на получение земельных участков стоит более 1000 многодетных семей."С начала 2022 года многодетным амурчанам предоставлено 11 земельных участков, до конца года планируется выдать 263 земельных участка. Наибольшее количество семей, состоящих в очереди на предоставление участков, сосредоточено в Благовещенске и Белогорске, но при этом очень сложно сформировать земельные участки, обеспеченные инфраструктурой", - сообщает правительство Приамурья.В областном центре – Благовещенске - на учете состоит 665 многодетных семьей. Решить вопрос с выдачей участков удаётся и при помощи выплат в виде земельных сертификатов. Получить его жители Благовещенска и Белогорска (второго по численности населения города области) могут взамен бесплатного земельного участка."Земельные сертификаты на покупку и ремонт жилья в этом году реализовали восемь многодетных семей из областного центра. Альтернативную меру поддержки в этом году получат более 170 родителей, воспитывающих трёх и более детей", - уточняют власти.На выдачу земельных сертификатов многодетным семьям в этом году власти Приамурья направили около 60 миллионов рублей из областного бюджета. 52 миллиона из них – на реализацию этой меры поддержки в Благовещенске, 8 миллионов рублей – на обеспечение земельными сертификатами жителей Белогорска."Помогать многодетным семьям нужно исходя из их потребностей. Ранее для тех, кто не планирует строить частный дом, но нуждается в улучшении жилищных условий, вместо предоставления участков земли мы предусмотрели выплаты – земельные сертификаты. С этого года мы расширили правила использования земельных сертификатов. Если раньше средства выделяли только на покупку жилья, земельного участка или погашение ипотеки, то теперь выделенные деньги можно потратить на реконструкцию своего дома", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.Ещё одно новшество – возможность приобрести землю не только в своём населённом пункте, но и по всей области. С этого года действует новое правило, закреплённое в областном законодательстве: в случае, если три раза родитель отказался от предложенных участков, он переносится в конец очереди.
https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780091525.html
https://ria.ru/20220323/ovoschi-1779650771.html
https://ria.ru/20220322/ugol-1779462320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий орлов (губернатор), белогорск, амурская область, благовещенск
Глава Приамурья рассказал о земельных сертификатах для многодетных семей
Глава Амурской области Орлов рассказал о земельных сертификатах для многодетных семей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мар – РИА Новости.
Многодетные семьи Амурской области в этом году получат более 260 земельных участков для строительства жилья, также реализуется дополнительная мера поддержки – земельные сертификаты, они доступны многодетным из Благовещенска и Белогорска, сообщает
правительство региона.
Уточняется, что сейчас в Приамурье в очереди на получение земельных участков стоит более 1000 многодетных семей.
"С начала 2022 года многодетным амурчанам предоставлено 11 земельных участков, до конца года планируется выдать 263 земельных участка. Наибольшее количество семей, состоящих в очереди на предоставление участков, сосредоточено в Благовещенске
и Белогорске
, но при этом очень сложно сформировать земельные участки, обеспеченные инфраструктурой", - сообщает правительство Приамурья.
В областном центре – Благовещенске - на учете состоит 665 многодетных семьей. Решить вопрос с выдачей участков удаётся и при помощи выплат в виде земельных сертификатов. Получить его жители Благовещенска и Белогорска (второго по численности населения города области) могут взамен бесплатного земельного участка.
"Земельные сертификаты на покупку и ремонт жилья в этом году реализовали восемь многодетных семей из областного центра. Альтернативную меру поддержки в этом году получат более 170 родителей, воспитывающих трёх и более детей", - уточняют власти.
На выдачу земельных сертификатов многодетным семьям в этом году власти Приамурья направили около 60 миллионов рублей из областного бюджета. 52 миллиона из них – на реализацию этой меры поддержки в Благовещенске, 8 миллионов рублей – на обеспечение земельными сертификатами жителей Белогорска.
"Помогать многодетным семьям нужно исходя из их потребностей. Ранее для тех, кто не планирует строить частный дом, но нуждается в улучшении жилищных условий, вместо предоставления участков земли мы предусмотрели выплаты – земельные сертификаты. С этого года мы расширили правила использования земельных сертификатов. Если раньше средства выделяли только на покупку жилья, земельного участка или погашение ипотеки, то теперь выделенные деньги можно потратить на реконструкцию своего дома", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов
, его слова приводятся в сообщении.
Ещё одно новшество – возможность приобрести землю не только в своём населённом пункте, но и по всей области. С этого года действует новое правило, закреплённое в областном законодательстве: в случае, если три раза родитель отказался от предложенных участков, он переносится в конец очереди.