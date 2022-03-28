https://ria.ru/20220328/sergeev-1780453824.html

Путин заслушает доклад президента РАН Сергеева

Путин заслушает доклад президента РАН Сергеева - РИА Новости, 28.03.2022

Путин заслушает доклад президента РАН Сергеева

Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад президента РАН Александра Сергеева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:25

2022-03-28T13:25

2022-03-28T13:25

наука

наука

российская академия наук

александр сергеев (ран)

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад президента РАН Александра Сергеева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле, день достаточно непубличный, день внутренней работы. Мы приоткроем одну из встреч, на докладе сегодня будет Александр Сергеев - президент РАН", - сказал он.Песков добавил, что Путин внимательно следит за происходящим в Академии наук. "Кроме того, в этом году грядет переизбрание руководства", - сказал он.

https://ria.ru/20220122/vodka-1769013900.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, российская академия наук, александр сергеев (ран), владимир путин