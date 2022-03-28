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Путин заслушает доклад президента РАН Сергеева - РИА Новости, 28.03.2022
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Наука
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Путин заслушает доклад президента РАН Сергеева
Путин заслушает доклад президента РАН Сергеева - РИА Новости, 28.03.2022
Путин заслушает доклад президента РАН Сергеева
Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад президента РАН Александра Сергеева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:25
2022-03-28T13:25
наука
наука
российская академия наук
александр сергеев (ран)
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад президента РАН Александра Сергеева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле, день достаточно непубличный, день внутренней работы. Мы приоткроем одну из встреч, на докладе сегодня будет Александр Сергеев - президент РАН", - сказал он.Песков добавил, что Путин внимательно следит за происходящим в Академии наук. "Кроме того, в этом году грядет переизбрание руководства", - сказал он.
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наука, российская академия наук, александр сергеев (ран), владимир путин
13:25 28.03.2022
 
Путин заслушает доклад президента РАН Сергеева

Президент Путин заслушает доклад главы РАН Александра Сергеева

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад президента РАН Александра Сергеева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле, день достаточно непубличный, день внутренней работы. Мы приоткроем одну из встреч, на докладе сегодня будет Александр Сергеев - президент РАН", - сказал он.
Песков добавил, что Путин внимательно следит за происходящим в Академии наук. "Кроме того, в этом году грядет переизбрание руководства", - сказал он.
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НаукаНаукаРоссийская академия наукАлександр Сергеев (РАН)Владимир Путин
 
 
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