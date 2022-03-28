Рейтинг@Mail.ru
Неизвестно, кто больше пострадает от действия санкций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780531279.html
Неизвестно, кто больше пострадает от действия санкций, заявила Матвиенко
Неизвестно, кто больше пострадает от действия санкций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.03.2022
Неизвестно, кто больше пострадает от действия санкций, заявила Матвиенко
Россия выдержит наложенные на нее санкции, антироссийские ограничения наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели рестрикции против Москвы,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:32
2022-03-28T17:45
санкции в отношении россии
в мире
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Россия выдержит наложенные на нее санкции, антироссийские ограничения наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели рестрикции против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым."Те санкции, которые наложили на Россию, мы выдержим, выстоим", - сказала спикер. По ее словам, будет трудно, сложно, но мы выйдем очищенными, мы очистим свою экономику, сделаем ее более эффективной, менее зависимой, особенно в чувствительных отраслях, от Запада.Она также отметила, что введенные против России санкции "наносят огромный ущерб" инициаторам ограничений. "Неизвестно, кто больше от них пострадает", - заключила она.
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779531978.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
17:32 28.03.2022 (обновлено: 17:45 28.03.2022)
 
Неизвестно, кто больше пострадает от действия санкций, заявила Матвиенко

Спикер СФ Матвиенко: введенные Западом санкции наносят огромный ущерб самому Западу

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Россия выдержит наложенные на нее санкции, антироссийские ограничения наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели рестрикции против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
"Те санкции, которые наложили на Россию, мы выдержим, выстоим", - сказала спикер. По ее словам, будет трудно, сложно, но мы выйдем очищенными, мы очистим свою экономику, сделаем ее более эффективной, менее зависимой, особенно в чувствительных отраслях, от Запада.
Она также отметила, что введенные против России санкции "наносят огромный ущерб" инициаторам ограничений. "Неизвестно, кто больше от них пострадает", - заключила она.
Флаг Великобритании и часы Биг-Бен, Лондон - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Запад вспомнил свое пиратское прошлое
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала