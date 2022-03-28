17:32 28.03.2022 (обновлено: 17:45 28.03.2022)
Неизвестно, кто больше пострадает от действия санкций, заявила Матвиенко
Спикер СФ Матвиенко: введенные Западом санкции наносят огромный ущерб самому Западу
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Россия выдержит наложенные на нее санкции, антироссийские ограничения наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели рестрикции против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
"Те санкции, которые наложили на Россию, мы выдержим, выстоим", - сказала спикер. По ее словам, будет трудно, сложно, но мы выйдем очищенными, мы очистим свою экономику, сделаем ее более эффективной, менее зависимой, особенно в чувствительных отраслях, от Запада.
Она также отметила, что введенные против России санкции "наносят огромный ущерб" инициаторам ограничений. "Неизвестно, кто больше от них пострадает", - заключила она.
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