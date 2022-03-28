https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780531279.html

Неизвестно, кто больше пострадает от действия санкций, заявила Матвиенко

Неизвестно, кто больше пострадает от действия санкций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.03.2022

Неизвестно, кто больше пострадает от действия санкций, заявила Матвиенко

Россия выдержит наложенные на нее санкции, антироссийские ограничения наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели рестрикции против Москвы,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:32

2022-03-28T17:32

2022-03-28T17:45

санкции в отношении россии

в мире

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

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АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Россия выдержит наложенные на нее санкции, антироссийские ограничения наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели рестрикции против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым."Те санкции, которые наложили на Россию, мы выдержим, выстоим", - сказала спикер. По ее словам, будет трудно, сложно, но мы выйдем очищенными, мы очистим свою экономику, сделаем ее более эффективной, менее зависимой, особенно в чувствительных отраслях, от Запада.Она также отметила, что введенные против России санкции "наносят огромный ущерб" инициаторам ограничений. "Неизвестно, кто больше от них пострадает", - заключила она.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779531978.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко