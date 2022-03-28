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Лидеры Запада подпитывают "пещерную русофобию", заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
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Лидеры Запада подпитывают "пещерную русофобию", заявил Лавров
Лидеры Запада подпитывают "пещерную русофобию", заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
Лидеры Запада подпитывают "пещерную русофобию", заявил Лавров
Россия удивлена тем, что лидеры западных стран подпитывают "пещерную русофобию", они должны понимать пагубность своих действий, сказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:11
2022-03-28T12:41
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия удивлена тем, что лидеры западных стран подпитывают "пещерную русофобию", они должны понимать пагубность своих действий, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Я думаю, всегда будет найден повод, поскольку цель то ведь не решить какую-то конкретную проблему, а цель заключается в том, чтобы сдерживать развитие России в стратегическом, геополитическом плане. Поэтому умение Запада искать поводы нам хорошо известно. Единственное, что поразило на нынешнем этапе, это всплеск такой беспрецедентный, я бы даже сказал взрыв "пещерной русофобии", которая проснулась практически во всех западных государствах и которую лидеры этих государств активнейшим образом поощряют и подпитывают", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.По его словам, в ЕС есть здравомыслящие лидеры, которые видят всю пагубность разжигания такого рода русофобии."Это (русофобия), конечно, меня поразило, потому что вскрыло вот это пещерное нутро русофобии, которое жило очень долго, потому что просто так, за один день, пробудить такие чувства невозможно. Значит, их тщательно скрывали. И мы будем, разумеется, делать из этого соответствующие выводы", - подчеркнул Лавров.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220325/rusofobiya-1780003200.html
https://ria.ru/20220328/bayden-1780427256.html
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"Взрыв пещерной русофобии" – Лавров об антироссийской пропаганде на Западе
Лавров: РФ удивлена, что лидеры Запада подпитывают "пещерную русофобию"
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, сергей лавров, россия
12:11 28.03.2022 (обновлено: 12:41 28.03.2022)
 
Лидеры Запада подпитывают "пещерную русофобию", заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия удивлена подпитыванием "пещерной русофобии" лидерами стран Запада

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия удивлена тем, что лидеры западных стран подпитывают "пещерную русофобию", они должны понимать пагубность своих действий, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я думаю, всегда будет найден повод, поскольку цель то ведь не решить какую-то конкретную проблему, а цель заключается в том, чтобы сдерживать развитие России в стратегическом, геополитическом плане. Поэтому умение Запада искать поводы нам хорошо известно. Единственное, что поразило на нынешнем этапе, это всплеск такой беспрецедентный, я бы даже сказал взрыв "пещерной русофобии", которая проснулась практически во всех западных государствах и которую лидеры этих государств активнейшим образом поощряют и подпитывают", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.
По его словам, в ЕС есть здравомыслящие лидеры, которые видят всю пагубность разжигания такого рода русофобии.
"Это (русофобия), конечно, меня поразило, потому что вскрыло вот это пещерное нутро русофобии, которое жило очень долго, потому что просто так, за один день, пробудить такие чувства невозможно. Значит, их тщательно скрывали. И мы будем, разумеется, делать из этого соответствующие выводы", - подчеркнул Лавров.
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Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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