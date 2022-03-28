https://ria.ru/20220328/rubl-1780407866.html

Рубль продолжает рост к доллару и евро

Рубль продолжает рост к доллару и евро - РИА Новости, 28.03.2022

Рубль продолжает рост к доллару и евро

Рубль на открытии торгов, как и в предыдущие дни, продолжает расти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:25

2022-03-28T10:25

2022-03-28T17:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

рубль

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рубль на открытии торгов, как и в предыдущие дни, продолжает расти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 мск снижался на 70 копеек — до 95,3 рубля, курс евро падал на 2,4 рубля — до 102,6 рубля.Минутами ранее евро максимально опускался до 97,5 рубля, доллар — до 92,51 рубля.Стоимость рубля резко снизилась после начала российской специальной военной операции по демилитаризации Украины 24 февраля и введения очередных западных санкций. Некоторые компании объявили об уходе с российского рынка. Впоследствии российская валюта начала отыгрывать потери.Владимир Путин заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.Москва, в свою очередь, объявила о переходе в расчетах за газ, поставленный в недружественные страны, на рубли.

https://ria.ru/20220326/rubl-1780188403.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рубль, экономика, московская биржа, россия