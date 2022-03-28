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Рубль продолжает рост к доллару и евро - РИА Новости, 28.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220328/rubl-1780407866.html
Рубль продолжает рост к доллару и евро
Рубль продолжает рост к доллару и евро - РИА Новости, 28.03.2022
Рубль продолжает рост к доллару и евро
Рубль на открытии торгов, как и в предыдущие дни, продолжает расти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:25
2022-03-28T17:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рубль на открытии торгов, как и в предыдущие дни, продолжает расти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 мск снижался на 70 копеек — до 95,3 рубля, курс евро падал на 2,4 рубля — до 102,6 рубля.Минутами ранее евро максимально опускался до 97,5 рубля, доллар — до 92,51 рубля.Стоимость рубля резко снизилась после начала российской специальной военной операции по демилитаризации Украины 24 февраля и введения очередных западных санкций. Некоторые компании объявили об уходе с российского рынка. Впоследствии российская валюта начала отыгрывать потери.Владимир Путин заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.Москва, в свою очередь, объявила о переходе в расчетах за газ, поставленный в недружественные страны, на рубли.
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рубль, экономика, московская биржа, россия
10:25 28.03.2022 (обновлено: 17:16 28.03.2022)
 
Рубль продолжает рост к доллару и евро

Рубль продолжил укрепляться в начале торгов в понедельник

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российские рубли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рубль на открытии торгов, как и в предыдущие дни, продолжает расти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 мск снижался на 70 копеек — до 95,3 рубля, курс евро падал на 2,4 рубля — до 102,6 рубля.
Минутами ранее евро максимально опускался до 97,5 рубля, доллар — до 92,51 рубля.
Стоимость рубля резко снизилась после начала российской специальной военной операции по демилитаризации Украины 24 февраля и введения очередных западных санкций. Некоторые компании объявили об уходе с российского рынка. Впоследствии российская валюта начала отыгрывать потери.
Владимир Путин заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Москва, в свою очередь, объявила о переходе в расчетах за газ, поставленный в недружественные страны, на рубли.
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26 марта, 04:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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