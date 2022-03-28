https://ria.ru/20220328/rossiya-1780482022.html
США и их сателлиты объявили России гибридную войну, заявил Лавров
США и их сателлиты объявили России гибридную войну, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
США и их сателлиты объявили России гибридную войну, заявил Лавров
США и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, ее цель - подорвать внутриполитическую стабильность в РФ заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:08
2022-03-28T15:08
2022-03-28T15:20
сергей лавров
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, ее цель - подорвать внутриполитическую стабильность в РФ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."Коллективный Запад именно так можно охарактеризовать - США и их сателлиты. Нам объявлена прямым текстом тотальная гибридная война. Цель не скрывается - разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и, в конечном итоге, существенно ослабить Россию, задвинуть нас, как они прямо заявляют, на обочину международной жизни", - сказал министр.По его словам, западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:08 28.03.2022 (обновлено: 15:20 28.03.2022)
США и их сателлиты объявили России гибридную войну, заявил Лавров
Лавров: США и их сателлиты хотят подорвать внутриполитическую стабильность в России