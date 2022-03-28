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США и их сателлиты объявили России гибридную войну, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
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США и их сателлиты объявили России гибридную войну, заявил Лавров
США и их сателлиты объявили России гибридную войну, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
США и их сателлиты объявили России гибридную войну, заявил Лавров
США и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, ее цель - подорвать внутриполитическую стабильность в РФ заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:08
2022-03-28T15:20
сергей лавров
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, ее цель - подорвать внутриполитическую стабильность в РФ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."Коллективный Запад именно так можно охарактеризовать - США и их сателлиты. Нам объявлена прямым текстом тотальная гибридная война. Цель не скрывается - разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и, в конечном итоге, существенно ослабить Россию, задвинуть нас, как они прямо заявляют, на обочину международной жизни", - сказал министр.По его словам, западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.
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сергей лавров, сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:08 28.03.2022 (обновлено: 15:20 28.03.2022)
 
США и их сателлиты объявили России гибридную войну, заявил Лавров

Лавров: США и их сателлиты хотят подорвать внутриполитическую стабильность в России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, ее цель - подорвать внутриполитическую стабильность в РФ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
"Коллективный Запад именно так можно охарактеризовать - США и их сателлиты. Нам объявлена прямым текстом тотальная гибридная война. Цель не скрывается - разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и, в конечном итоге, существенно ослабить Россию, задвинуть нас, как они прямо заявляют, на обочину международной жизни", - сказал министр.
По его словам, западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 08:00
У НАТО новые задачи. Зачем Байден собрал всех союзников
 
Сергей ЛавровСШАРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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