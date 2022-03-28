https://ria.ru/20220328/referendum-1780443551.html

В Кремле прокомментировали слова Пасечника о референдуме в ЛНР

В Кремле прокомментировали слова Пасечника о референдуме в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2022

В Кремле прокомментировали слова Пасечника о референдуме в ЛНР

Вопросы о возможном референдуме в ЛНР о вступлении в состав РФ надо задавать главе республики, это суверенное государство, независимость которого Россия... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:52

2022-03-28T12:52

2022-03-28T12:52

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

политика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вопросы о возможном референдуме в ЛНР о вступлении в состав РФ надо задавать главе республики, это суверенное государство, независимость которого Россия признала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав РФ."Это я не знаю. Вопросы нужно все-таки к Пасечнику адресовать. Все-таки речь о государстве, независимость и суверенитет которого признала Российская Федерация. Поэтому это суверенное государство и нужно обращаться за разъяснениями туда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля на этот счет и когда может пройти референдум.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220328/lnr-1780416019.html

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Влада Копылова

дмитрий песков, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, политика