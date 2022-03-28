https://ria.ru/20220328/ray-1780437770.html

Известный российский лама рассказал, почему жизнь в раю может надоесть

Известный российский лама рассказал, почему жизнь в раю может надоесть - РИА Новости, 28.03.2022

Известный российский лама рассказал, почему жизнь в раю может надоесть

По буддистской концепции, в раю хорошо, но после долгого пребывания там его восприятие начинает тускнеть, считает замглавы Буддийской традиционной сангхи России РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:30

2022-03-28T12:30

2022-03-28T12:30

религия

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По буддистской концепции, в раю хорошо, но после долгого пребывания там его восприятие начинает тускнеть, считает замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда Бадмаев.Ширээтэ-лама выступил в петербургском арт-пространстве "Пушкин Рядом" с просветительской лекцией о философии буддизма, его современном звучании, и ответил на актуальные вопросы слушателей. Модератором мероприятия стала руководитель отдела религии и мировоззрения РИА Новости Ольга Липич.По буддистской концепции, в раю, отметил Бадмаев, "очень хорошо, там вы будете наслаждаться счастьем и благостью". Но у сознания человека, добавил он, есть плохая черта: "все надоедает, вы будете жить там долго, сто тысяч лет, а потом все начнет тускнеть". "Поэтому когда люди хотят в мир богов попасть, мы говорим: конечно, это хорошо, долго там пробудешь, но учти: это все надоест", - заключил он.Также настоятель дацана Санкт-Петербурга поразмышлял о перерождении человека после смерти."Считается, что наша жизнь - как удар молнии, и в этот удар молнии нужно успеть сделать что-то доброе, полезное, хорошее, бескорыстное. Чтобы внутри вас было легко: когда человек испытывает счастье, что он ради кого-то сделал хорошее, испытывает от этого удовольствие - это очень важно, очень полезно. Когда вы с такой мыслью будете умирать - вы действительно родитесь потом либо в человека, либо получите благое рождение: самое высшее - это родиться человеком, а так - в мире богов или полубогов", - сказал Бадмаев.

https://ria.ru/20210424/smert-1729696992.html

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