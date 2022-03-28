https://ria.ru/20220328/pytki-1780571798.html

В Мариуполе нашли тела жертв украинских нацистов со следами пыток

В Мариуполе нашли тела жертв украинских нацистов со следами пыток - РИА Новости, 28.03.2022

В Мариуполе нашли тела жертв украинских нацистов со следами пыток

В Мариуполе находят тела жертв украинских нацистов со следами пыток и издевательств, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T21:34

2022-03-28T21:34

2022-03-28T22:05

обострение ситуации в днр и лнр

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мариуполь

харьков

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Мариуполе находят тела жертв украинских нацистов со следами пыток и издевательств, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами", — рассказал он.Помимо этого, в пригороде Харькова боевики на так называемых бандермобилях обстреляли из минометов очереди у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды, добавил генерал. При этом три человека погибли, десять получили ранения.По словам Мизинцева, террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины."Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Европейского союза развязала руки нацизму в масштабах всей страны, только здесь воинские подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе национальных вооруженных сил и воинских формирований с задачей уничтожения всего, что не соответствует их бесчеловечным понятиям", — сказал генерал.Жертвами этого становятся старики и женщины, а дети с раннего возраста подвергаются жесткой пропаганде идеологии нацизма для превращения их в последователей Бандеры, заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.

https://ria.ru/20220328/rassledovanie-1780438758.html

https://ria.ru/20220328/pytki-1780436128.html

сша

мариуполь

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, мариуполь, харьков, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев