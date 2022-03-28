https://ria.ru/20220328/provokator-1780380278.html

В Китае объяснили, как США спровоцировали кризис на Украине

В Китае объяснили, как США спровоцировали кризис на Украине - РИА Новости, 28.03.2022

В Китае объяснили, как США спровоцировали кризис на Украине

США, притворяюсь "святыми" моралистами, спровоцировали кризис на Украине и получают от него выгоду. С таким утверждением выступила китайская газета "Хуаньцю... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T01:32

2022-03-28T01:32

2022-03-28T01:32

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США, притворяюсь "святыми" моралистами, спровоцировали кризис на Украине и получают от него выгоду. С таким утверждением выступила китайская газета "Хуаньцю шибао".Издание проанализировало действия официального Вашингтона и перечислило действия Белого дома, приведшие к возникшей ситуации.Прежде всего, США, по мнению китайских журналистов, виноваты в распространении мифов о "холодной войне" и усугублении глобальных проблем. Официальный Вашингтон инициировал пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, максимально сжав пространство безопасности России. Конечная цель состоит в том, чтобы обессилить и разбить страну с помощью военной трясины и санкций. Текущая ситуация на Украине является отражением менталитета холодной войны на географической карте Европы.Во-вторых, США виновны в провоцировании геополитических конфликтов и угрозе миру во всем мире. Чтобы как можно скорее связать Европу с точки зрения безопасности и стратегии, США ценой Украины и европейских интересов, провоцируют конфликты, "подливают масла в огонь" на Украине, тем самым разрывая связи между Европой и Россией и крепко привязывая европейских союзников к себе.В-третьих, как пишет "Хуаньцю шибао", официальный Вашингтон "пускает дым" в глаза общественного мнения. Ситуация на Украине стала первой крупномасштабной информационной войной за эпоху социальных сетей. На Западе доводят информационное наступление до максимальной интенсивности, безудержно стряпают фальшивые новости и продолжают атаковать веб-сайты российского правительства.В-четвертых, по мнению авторов статьи, США продемонстрировали жадность долларовой гегемонии. С обострением ситуации на Украине на мировом фондовом рынке произошли большие потрясения, стоимость энергоносителей резко выросла, международные цены на продовольствие достигли рекордного уровня за 11 лет, усилился беспорядок в цепочках производства и поставок. Для Америки эта ситуация выгодна. После начала конфликта американские акции резко выросли, военная промышленность и экспорт энергоносителей расширились. Таким образом, можно сказать, что Соединенные Штаты наживаются на трудностях Евросоюза.В-пятых, официальный Вашингтон замечен в "двойных стандартах". Соединенные Штаты считают себя "защитником прав человека", но при этом они всегда замешаны в развязывании конфликтов и начале беспорядков. С начала украинского кризиса США оказывают давление и "подливают масло в огонь".В-шестых, Соединенные Штаты скрывают биологическое оружие и игнорируют судьбы человечества. Согласно информации, раскрытой Россией, США располагают сотнями военных биологических лабораторий по всему миру, многие из которых расположены на территории стран бывшего Советского Союза, и почти 30 лабораторий находятся на Украине. Столкнувшись с обвинениями, Америка сначала неясно выразилась о "ложной информации".В-седьмых, США получают дивиденды от противостояния и переключают внимание с внутренних противоречий. Сейчас Соединенные Штаты глубоко погружены в институциональный тупик, связанный с политической поляризацией, неравенством между богатыми и бедными, этническими конфликтами, социальными беспорядками и нестабильностью эпидемической обстановки. Перед лицом утраты гегемонии единственным выходом, который может помочь "продлить ее жизнь", представляется провоцирование внешних конфликтов.США постоянно подрывают региональный и глобальный порядок, начиная с войны на Ближнем Востоке и заканчивая "арабской весной", от "цветной революции" в Евразии до новой "Доктрины Монро" в Латинской Америке, резюмирует издание.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779369728.html

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россия, сша, украина, ситуация на украине, в мире