Клишас ответил на вопрос об ответственности за антивоенный пост в соцсетях
Сенатор Клишас: антивоенный пост в соцсетях не будет причиной уголовного преследования
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что антивоенный пост в соцсетях не станет причиной уголовного преследования.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
"Если это выражение позиции человека, я считаю, что нет", - сказал Клишас в интервью РБК, отвечая на вопрос, дает ли закон возможность уголовного преследования за антивоенный пост в социальных сетях.
Кроме того, отвечая на вопрос, дает ли закон основания для уголовного преследования журналистов при освещении ими митингов против военной операции России на Украине, Клишас подчеркнул, что "когда говорят, что СМИ должны использовать информацию из официальных источников, то речь идет о фактах".
"Что касается мнений, позиций, освещения различных точек зрения по поводу этих достоверных фактов, ограничений нет. Этого никто не запрещает", - добавил сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.