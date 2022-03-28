https://ria.ru/20220328/post-1780391919.html

Клишас ответил на вопрос об ответственности за антивоенный пост в соцсетях

Клишас ответил на вопрос об ответственности за антивоенный пост в соцсетях - РИА Новости, 28.03.2022

Клишас ответил на вопрос об ответственности за антивоенный пост в соцсетях

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что антивоенный пост в соцсетях не станет причиной уголовного РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:23

2022-03-28T08:23

2022-03-28T08:23

андрей клишас

совет федерации рф

общество

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что антивоенный пост в соцсетях не станет причиной уголовного преследования.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России."Если это выражение позиции человека, я считаю, что нет", - сказал Клишас в интервью РБК, отвечая на вопрос, дает ли закон возможность уголовного преследования за антивоенный пост в социальных сетях.Кроме того, отвечая на вопрос, дает ли закон основания для уголовного преследования журналистов при освещении ими митингов против военной операции России на Украине, Клишас подчеркнул, что "когда говорят, что СМИ должны использовать информацию из официальных источников, то речь идет о фактах"."Что касается мнений, позиций, освещения различных точек зрения по поводу этих достоверных фактов, ограничений нет. Этого никто не запрещает", - добавил сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей клишас, совет федерации рф, общество, россия