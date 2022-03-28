https://ria.ru/20220328/peterburg-1780523504.html

На реке в Петербурге ученые зафиксировали явление "снежура"

На реке в Петербурге ученые зафиксировали явление "снежура" - РИА Новости, 28.03.2022

На реке в Петербурге ученые зафиксировали явление "снежура"

Фотография природного явления "снежура" на реке Екатерингофке опубликована в Telegram-канале Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:14

2022-03-28T17:14

2022-03-28T17:26

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780524791_0:137:1280:857_1920x0_80_0_0_bc92e1b41e029abea4d4a61a143e6ed8.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Фотография природного явления "снежура" на реке Екатерингофке опубликована в Telegram-канале Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), оно возникает, когда снег падает на воду в реке с нулевой температурой."Сегодня на реке Екатерингофке в Петербурге наблюдалось интересное явление – снежура. Снежура образовалась из-за того, что встретились сильный снегопад и почти нулевая температура воды. Падающий на поверхность воды снег не растаял, а сбился в вязкую пластичную массу", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе института, снежура выглядит впечатляюще, но не является опасным явлением.

https://ria.ru/20220219/yavlenie-1773743463.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, общество