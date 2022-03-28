https://ria.ru/20220328/peterburg-1780523504.html
На реке в Петербурге ученые зафиксировали явление "снежура"
На реке в Петербурге ученые зафиксировали явление "снежура" - РИА Новости, 28.03.2022
На реке в Петербурге ученые зафиксировали явление "снежура"
Фотография природного явления "снежура" на реке Екатерингофке опубликована в Telegram-канале Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:14
2022-03-28T17:14
2022-03-28T17:26
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Фотография природного явления "снежура" на реке Екатерингофке опубликована в Telegram-канале Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), оно возникает, когда снег падает на воду в реке с нулевой температурой."Сегодня на реке Екатерингофке в Петербурге наблюдалось интересное явление – снежура. Снежура образовалась из-за того, что встретились сильный снегопад и почти нулевая температура воды. Падающий на поверхность воды снег не растаял, а сбился в вязкую пластичную массу", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе института, снежура выглядит впечатляюще, но не является опасным явлением.
https://ria.ru/20220219/yavlenie-1773743463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, общество
17:14 28.03.2022 (обновлено: 17:26 28.03.2022)
На реке в Петербурге ученые зафиксировали явление "снежура"
На реке Екатерингофке в Петербурге ученые зафиксировали явление "снежура"