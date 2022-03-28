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Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору - РИА Новости, 28.03.2022
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Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору
Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору - РИА Новости, 28.03.2022
Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору
Армения призвала Азербайджан незамедлительно начать переговоры о мире. Об этом говорится в заявлении армянского Совбеза, опубликованном в телеграм-канале... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:32
2022-03-28T22:35
в мире
армения
баку
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ЕРЕВАН, 28 мар — РИА Новости. Армения призвала Азербайджан незамедлительно начать переговоры о мире. Об этом говорится в заявлении армянского Совбеза, опубликованном в телеграм-канале правительства.Анализ ситуации вокруг Нагорного Карабаха показывает, что Азербайджан готовит почву для новых провокаций и нападений, в свою очередь, обвиняя Армению в деструктивных действиях в вопросе мирного договора, отметил Совбез."В сложившейся ситуации Совет безопасности считает необходимым подтвердить прежнюю позицию Республики Армения и предлагает Азербайджанской Республике немедленно начать переговоры по всеобъемлющему мирному договору", — заявила армянская сторона.В Совбезе добавили, что для недопущения новой военной эскалации в регионе и этнических чисток требуется задействовать международные механизмы сдерживания.На прошлой неделе возросла напряженность в Нагорном Карабахе. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и обстрелах, в Баку заявили, что армянские незаконные военные формирования пытались совершить диверсию. Двадцать шестого марта российское Минобороны сообщило, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности миротворческого контингента в районе села Фарух и нанесли с беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Москва принимает меры по деэскалации ситуации.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, баку
21:32 28.03.2022 (обновлено: 22:35 28.03.2022)
 
Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору

Совбез Армении предложил Баку незамедлительно начать переговоры по мирному договору

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 28 мар — РИА Новости. Армения призвала Азербайджан незамедлительно начать переговоры о мире. Об этом говорится в заявлении армянского Совбеза, опубликованном в телеграм-канале правительства.
Анализ ситуации вокруг Нагорного Карабаха показывает, что Азербайджан готовит почву для новых провокаций и нападений, в свою очередь, обвиняя Армению в деструктивных действиях в вопросе мирного договора, отметил Совбез.
"В сложившейся ситуации Совет безопасности считает необходимым подтвердить прежнюю позицию Республики Армения и предлагает Азербайджанской Республике немедленно начать переговоры по всеобъемлющему мирному договору", — заявила армянская сторона.
В Совбезе добавили, что для недопущения новой военной эскалации в регионе и этнических чисток требуется задействовать международные механизмы сдерживания.
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27 марта, 20:15
Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе
На прошлой неделе возросла напряженность в Нагорном Карабахе. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и обстрелах, в Баку заявили, что армянские незаконные военные формирования пытались совершить диверсию. Двадцать шестого марта российское Минобороны сообщило, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности миротворческого контингента в районе села Фарух и нанесли с беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Москва принимает меры по деэскалации ситуации.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
13 октября 2020, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
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