https://ria.ru/20220328/peregovory-1780571681.html

Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору

Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору - РИА Новости, 28.03.2022

Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору

Армения призвала Азербайджан незамедлительно начать переговоры о мире. Об этом говорится в заявлении армянского Совбеза, опубликованном в телеграм-канале... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T21:32

2022-03-28T21:32

2022-03-28T22:35

в мире

армения

баку

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ЕРЕВАН, 28 мар — РИА Новости. Армения призвала Азербайджан незамедлительно начать переговоры о мире. Об этом говорится в заявлении армянского Совбеза, опубликованном в телеграм-канале правительства.Анализ ситуации вокруг Нагорного Карабаха показывает, что Азербайджан готовит почву для новых провокаций и нападений, в свою очередь, обвиняя Армению в деструктивных действиях в вопросе мирного договора, отметил Совбез."В сложившейся ситуации Совет безопасности считает необходимым подтвердить прежнюю позицию Республики Армения и предлагает Азербайджанской Республике немедленно начать переговоры по всеобъемлющему мирному договору", — заявила армянская сторона.В Совбезе добавили, что для недопущения новой военной эскалации в регионе и этнических чисток требуется задействовать международные механизмы сдерживания.На прошлой неделе возросла напряженность в Нагорном Карабахе. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и обстрелах, в Баку заявили, что армянские незаконные военные формирования пытались совершить диверсию. Двадцать шестого марта российское Минобороны сообщило, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности миротворческого контингента в районе села Фарух и нанесли с беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Москва принимает меры по деэскалации ситуации.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html

армения

баку

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, баку