21:32 28.03.2022 (обновлено: 22:35 28.03.2022)
Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору
Совбез Армении предложил Баку незамедлительно начать переговоры по мирному договору
Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 мар — РИА Новости. Армения призвала Азербайджан незамедлительно начать переговоры о мире. Об этом говорится в заявлении армянского Совбеза, опубликованном в телеграм-канале правительства.
Анализ ситуации вокруг Нагорного Карабаха показывает, что Азербайджан готовит почву для новых провокаций и нападений, в свою очередь, обвиняя Армению в деструктивных действиях в вопросе мирного договора, отметил Совбез.
"В сложившейся ситуации Совет безопасности считает необходимым подтвердить прежнюю позицию Республики Армения и предлагает Азербайджанской Республике немедленно начать переговоры по всеобъемлющему мирному договору", — заявила армянская сторона.
В Совбезе добавили, что для недопущения новой военной эскалации в регионе и этнических чисток требуется задействовать международные механизмы сдерживания.
27 марта, 20:15Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе
На прошлой неделе возросла напряженность в Нагорном Карабахе. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и обстрелах, в Баку заявили, что армянские незаконные военные формирования пытались совершить диверсию. Двадцать шестого марта российское Минобороны сообщило, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности миротворческого контингента в районе села Фарух и нанесли с беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Москва принимает меры по деэскалации ситуации.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.