https://ria.ru/20220328/peregovory-1780434222.html

Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом

Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом - РИА Новости, 28.03.2022

Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом

Россия рассчитывает, что переговоры Москвы и Киева увенчаются успехом, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:18

2022-03-28T12:18

2022-03-28T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

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украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что переговоры Москвы и Киева увенчаются успехом, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом, результат, который будет достигать принципиальных для нас целей, прежде всего это прекращение убийства мирных граждан на Донбассе, которое продолжалось долгих восемь лет, и все прогрессивное западное сообщество помалкивало, ни разу даже не выступив с какими-то критическими комментариями, хотя все наблюдали, как на Донбассе происходят бомбежки гражданских инфраструктур, больниц, детских садов, поликлиник и жилых домов", - сказал российский министр.

https://ria.ru/20220324/peregovory-1779907405.html

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Ольга Маркова

в мире, донбасс, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)