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Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/peregovory-1780434222.html
Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом
Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом
Россия рассчитывает, что переговоры Москвы и Киева увенчаются успехом, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:18
2022-03-28T12:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что переговоры Москвы и Киева увенчаются успехом, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом, результат, который будет достигать принципиальных для нас целей, прежде всего это прекращение убийства мирных граждан на Донбассе, которое продолжалось долгих восемь лет, и все прогрессивное западное сообщество помалкивало, ни разу даже не выступив с какими-то критическими комментариями, хотя все наблюдали, как на Донбассе происходят бомбежки гражданских инфраструктур, больниц, детских садов, поликлиник и жилых домов", - сказал российский министр.
https://ria.ru/20220324/peregovory-1779907405.html
донбасс
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в мире, донбасс, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:18 28.03.2022
 
Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом

Глава МИД Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом

© Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры
© Посольство РФ в Белоруссии
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Российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что переговоры Москвы и Киева увенчаются успехом, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом, результат, который будет достигать принципиальных для нас целей, прежде всего это прекращение убийства мирных граждан на Донбассе, которое продолжалось долгих восемь лет, и все прогрессивное западное сообщество помалкивало, ни разу даже не выступив с какими-то критическими комментариями, хотя все наблюдали, как на Донбассе происходят бомбежки гражданских инфраструктур, больниц, детских садов, поликлиник и жилых домов", - сказал российский министр.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 17:41
В МИД назвали главное препятствие на переговорах с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассРоссияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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