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Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом
Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом
Россия рассчитывает, что переговоры Москвы и Киева увенчаются успехом, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:18
2022-03-28T12:18
2022-03-28T12:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что переговоры Москвы и Киева увенчаются успехом, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом, результат, который будет достигать принципиальных для нас целей, прежде всего это прекращение убийства мирных граждан на Донбассе, которое продолжалось долгих восемь лет, и все прогрессивное западное сообщество помалкивало, ни разу даже не выступив с какими-то критическими комментариями, хотя все наблюдали, как на Донбассе происходят бомбежки гражданских инфраструктур, больниц, детских садов, поликлиник и жилых домов", - сказал российский министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом
Глава МИД Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом