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Стильные и красивые: самые модные наряды с церемонии "Оскара" - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220328/oskar-1780441463.html
Стильные и красивые: самые модные наряды с церемонии "Оскара"
Стильные и красивые: самые модные наряды с церемонии "Оскара" - РИА Новости, 28.03.2022
Стильные и красивые: самые модные наряды с церемонии "Оскара"
Церемония вручения премии Американской киноакадемии впервые с начала пандемии прошла в привычном, очном формате. Звезды снова блистали на красной ковровой... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:58
2022-03-28T17:34
культура
хавьер бардем
кирстен данст
николь кидман
louis vuitton
giorgio armani
chanel
оскар (премия)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Церемония вручения премии Американской киноакадемии впервые с начала пандемии прошла в привычном, очном формате. Звезды снова блистали на красной ковровой дорожке. Любопытно, что в этот раз не было почти никакого китча — царили элегантность и сдержанность. Самые запоминающиеся выходы вечера — в фотоленте РИА новости.Классный красныйКрасный цвет — бесспорный фаворит этого года: так много разных его оттенков, от алого до бургундского, мы не видели давно. Интерпретации тоже вольные: винтажная классика Christian Lacroix, как у Кирстен Данст, или актуальный кроп-топ в сочетании с брюками свободного кроя, как у Арианы ДеБос. Мужчина в красном — тоже красиво, что доказал канадский актер Симу Лю.Ходим паройСтильных пар на красной дорожке было немало. Испанцы Пенелопа Крус (традиционно в Chanel) и Хавьер Бардем, австралийцы Николь Кидман (в Giorgio Armani) и Кит Урбан, британцы Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер, а также Мила Кунис (в Zuhair Murad) и Эштон Катчер — стопроцентное попадание в классику. Кристен Стюарт появилась на публике с возлюбленной Дилан Мейер, девушки держались за руки. ОтличницыМногие звезды, одеваясь на церемонию, явно вспомнили принцип "белый верх, черный низ", знакомый еще со школы. И если в случае с юной Зендеей, которая по-вечернему обыграла укороченный атласный топ роскошной блестящей юбкой Valentinо, еще понятно, то наряды давно отучившихся Умы Турман (Bottega Veneta) и Кристен Стюарт (Chanel) больше напоминали скучные офисные костюмы. Леди в черномКлассический черный — без этого цвета не обходится, пожалуй, ни одна церемония "Оскар". София Карсон пришла в Giambattista Valli, Мэгги Джилленхол в Schiaparelli, а Билли Айлиш выбрала Gucci.Принцессы розВ этом году светлые оттенки, которые традиционно есть на каждой церемонии, чаще уходили в сторону розового. Так, роскошное вечернее платье Gucci украсило обладательницу статуэтки за лучшую женскую роль Джессику Честейн. Еще один наряд, покоривший стилистов, — лаконичный образ Зои Кравиц (Saint Laurent): очень в стиле Одри Хепберн. Лили Джеймс с удовольствием позировала фотографам в нежно-розовом Versace.ДжентльменыТимоти Шаламе, один из главных модников Голливуда, на этой церемонии "Оскар" тоже не разочаровал. Любимец Ридли Скотта и Вуди Аллена появился в сверкающем блейзере из женской коллекции Louis Vuitton, надетом прямо на голое тело. Запомнился и Уэсли Снайпс: исполнитель главной роли в фильмах кинотрилогии "Блэйд" надел Givenchy. Рами Малек сделал выбор в пользу Prada. А ведущий церемонии Крис Рок, получивший скандальную пощечину от Уилла Смита, отдал предпочтение бархатному смокингу — как и многие другие в этот вечер.
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Алина Кравцова
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хавьер бардем, кирстен данст, николь кидман, louis vuitton, giorgio armani , chanel, оскар (премия), стиль жизни, новости культуры, кино и сериалы, голливуд, джессика честейн, gucci, фото, мода, versace
13:58 28.03.2022 (обновлено: 17:34 28.03.2022)
 
Стильные и красивые: самые модные наряды с церемонии "Оскара"

Модные критики выбрали самые стильные и яркие образы с церемонии "Оскар-2022"

© AP Photo / Invision/Jordan StraussДжессика Честейн на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Джессика Честейн на 94-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Церемония вручения премии Американской киноакадемии впервые с начала пандемии прошла в привычном, очном формате. Звезды снова блистали на красной ковровой дорожке. Любопытно, что в этот раз не было почти никакого китча — царили элегантность и сдержанность. Самые запоминающиеся выходы вечера — в фотоленте РИА новости.

Классный красный

© REUTERS / Mario AnzuoniАриана ДеБос со статуэткой "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана
Ариана ДеБос со статуэткой Оскар за лучшую женскую роль второго плана
1 из 3
Ариана ДеБос со статуэткой "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана
© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Eric GaillardКирстен Данст на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Кирстен Данст на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
2 из 3
Кирстен Данст на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric GaillardКанадский актер Симу Лю на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Канадский актер Симу Лю на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
3 из 3
Канадский актер Симу Лю на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 3
Ариана ДеБос со статуэткой "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана
© REUTERS / Mario Anzuoni
2 из 3
Кирстен Данст на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 3
Канадский актер Симу Лю на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
Красный цвет — бесспорный фаворит этого года: так много разных его оттенков, от алого до бургундского, мы не видели давно. Интерпретации тоже вольные: винтажная классика Christian Lacroix, как у Кирстен Данст, или актуальный кроп-топ в сочетании с брюками свободного кроя, как у Арианы ДеБос. Мужчина в красном — тоже красиво, что доказал канадский актер Симу Лю.

Ходим парой

© REUTERS / Eric GaillardПенелопа Крус и Хавьер Бардем на красной дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на красной дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
1 из 5
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на красной дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
© AP Photo / Invision/Jordan StraussКит Урбан и Николь Кидман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Кит Урбан и Николь Кидман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
2 из 5
Кит Урбан и Николь Кидман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Jordan StraussДилан Мейер и Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Дилан Мейер и Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
3 из 5
Дилан Мейер и Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Jordan StraussБенедикт Камбербэтч и Софи Хантер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
4 из 5
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Jordan StraussМила Кунис и Эштон Катчер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Мила Кунис и Эштон Катчер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
5 из 5
Мила Кунис и Эштон Катчер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
1 из 5
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на красной дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 5
Кит Урбан и Николь Кидман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
3 из 5
Дилан Мейер и Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
4 из 5
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
5 из 5
Мила Кунис и Эштон Катчер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Стильных пар на красной дорожке было немало. Испанцы Пенелопа Крус (традиционно в Chanel) и Хавьер Бардем, австралийцы Николь КидманGiorgio Armani) и Кит Урбан, британцы Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер, а также Мила Кунис (в Zuhair Murad) и Эштон Катчер — стопроцентное попадание в классику.
Кристен Стюарт появилась на публике с возлюбленной Дилан Мейер, девушки держались за руки.

Отличницы

© AP Photo / Invision/Jordan StraussЗендея на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Зендея на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
1 из 3
Зендея на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Jordan StraussУма Турман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Ума Турман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
2 из 3
Ума Турман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Jae C. HongКристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
3 из 3
Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Jae C. Hong
1 из 3
Зендея на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
2 из 3
Ума Турман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
3 из 3
Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Jae C. Hong
Многие звезды, одеваясь на церемонию, явно вспомнили принцип "белый верх, черный низ", знакомый еще со школы. И если в случае с юной Зендеей, которая по-вечернему обыграла укороченный атласный топ роскошной блестящей юбкой Valentinо, еще понятно, то наряды давно отучившихся Умы Турман (Bottega Veneta) и Кристен Стюарт (Chanel) больше напоминали скучные офисные костюмы.

Леди в черном

© REUTERS / Eric GaillardСофия Карсон на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
София Карсон на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
1 из 3
София Карсон на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
© AP Photo / John LocherБилли Айлиш перед церемонией вручения премии "Оскар"
Билли Айлиш перед церемонией вручения премии Оскар
2 из 3
Билли Айлиш перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John Locher
© AP Photo / Invision/Jordan StraussМэгги Джилленхол на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Мэгги Джилленхол на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
3 из 3
Мэгги Джилленхол на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
1 из 3
София Карсон на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 3
Билли Айлиш перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John Locher
3 из 3
Мэгги Джилленхол на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Классический черный — без этого цвета не обходится, пожалуй, ни одна церемония "Оскар". София Карсон пришла в Giambattista Valli, Мэгги Джилленхол в Schiaparelli, а Билли Айлиш выбрала Gucci.

Принцессы роз

© REUTERS / Mario AnzuoniДжессика Честейн с "Оскаром" за лучшую женскую роль на балу после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Джессика Честейн с Оскаром за лучшую женскую роль на балу после 94-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе
1 из 3
Джессика Честейн с "Оскаром" за лучшую женскую роль на балу после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Eric GaillardЗои Кравиц на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Зои Кравиц на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
2 из 3
Зои Кравиц на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
© AP Photo / John LocherЛили Джеймс перед церемонией вручения премии "Оскар"
Лили Джеймс перед церемонией вручения премии Оскар
3 из 3
Лили Джеймс перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John Locher
1 из 3
Джессика Честейн с "Оскаром" за лучшую женскую роль на балу после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
2 из 3
Зои Кравиц на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 3
Лили Джеймс перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John Locher
В этом году светлые оттенки, которые традиционно есть на каждой церемонии, чаще уходили в сторону розового. Так, роскошное вечернее платье Gucci украсило обладательницу статуэтки за лучшую женскую роль Джессику Честейн. Еще один наряд, покоривший стилистов, — лаконичный образ Зои Кравиц (Saint Laurent): очень в стиле Одри Хепберн. Лили Джеймс с удовольствием позировала фотографам в нежно-розовом Versace.

Джентльмены

© REUTERS / Eric Gaillard

Тимоти Шаламе на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"

Тимоти Шалаше на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
1 из 4

Тимоти Шаламе на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric GaillardУэсли Снайпс на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Уэсли Снайпс на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
2 из 4
Уэсли Снайпс на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric GaillardРами Малек на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Рами Малек на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии Оскар
3 из 4
Рами Малек на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
© AP Photo / Chris PizzelloКрис Рок на церемонии вручения премии "Оскар"
Крис Рок на церемонии вручения премии Оскар
4 из 4
Крис Рок на церемонии вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Chris Pizzello
1 из 4

Тимоти Шаламе на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 4
Уэсли Снайпс на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 4
Рами Малек на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 4
Крис Рок на церемонии вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Chris Pizzello
Тимоти Шаламе, один из главных модников Голливуда, на этой церемонии "Оскар" тоже не разочаровал. Любимец Ридли Скотта и Вуди Аллена появился в сверкающем блейзере из женской коллекции Louis Vuitton, надетом прямо на голое тело.
Запомнился и Уэсли Снайпс: исполнитель главной роли в фильмах кинотрилогии "Блэйд" надел Givenchy. Рами Малек сделал выбор в пользу Prada. А ведущий церемонии Крис Рок, получивший скандальную пощечину от Уилла Смита, отдал предпочтение бархатному смокингу — как и многие другие в этот вечер.
Актеры и съемочная группа фильма CODA: ребенок глухих родителей с наградой за лучший фильм на 94-й церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:38Культура
Драка Уилла Смита, триумф "Дюны" и "CODA": как прошел "Оскар"
 
КультураХавьер БардемКирстен ДанстНиколь КидманLouis VuittonGiorgio ArmaniChanelОскар (премия)Стиль жизниНовости культурыКино и сериалыГолливудДжессика ЧестейнGucciФотомодаVersace
 
 
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