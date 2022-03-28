13:58 28.03.2022 (обновлено: 17:34 28.03.2022)
Стильные и красивые: самые модные наряды с церемонии "Оскара"
Модные критики выбрали самые стильные и яркие образы с церемонии "Оскар-2022"
© AP Photo / Invision/Jordan StraussДжессика Честейн на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Церемония вручения премии Американской киноакадемии впервые с начала пандемии прошла в привычном, очном формате. Звезды снова блистали на красной ковровой дорожке. Любопытно, что в этот раз не было почти никакого китча — царили элегантность и сдержанность. Самые запоминающиеся выходы вечера — в фотоленте РИА новости.
Классный красный
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Ариана ДеБос со статуэткой "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана
© REUTERS / Eric GaillardКирстен Данст на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Кирстен Данст на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric GaillardКанадский актер Симу Лю на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Канадский актер Симу Лю на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Ариана ДеБос со статуэткой "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана
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Кирстен Данст на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Канадский актер Симу Лю на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
Красный цвет — бесспорный фаворит этого года: так много разных его оттенков, от алого до бургундского, мы не видели давно. Интерпретации тоже вольные: винтажная классика Christian Lacroix, как у Кирстен Данст, или актуальный кроп-топ в сочетании с брюками свободного кроя, как у Арианы ДеБос. Мужчина в красном — тоже красиво, что доказал канадский актер Симу Лю.
Ходим парой
© REUTERS / Eric GaillardПенелопа Крус и Хавьер Бардем на красной дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на красной дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan StraussКит Урбан и Николь Кидман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Кит Урбан и Николь Кидман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Jordan StraussДилан Мейер и Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Дилан Мейер и Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Jordan StraussБенедикт Камбербэтч и Софи Хантер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Jordan StraussМила Кунис и Эштон Катчер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Мила Кунис и Эштон Катчер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на красной дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
2 из 5
Кит Урбан и Николь Кидман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
3 из 5
Дилан Мейер и Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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Мила Кунис и Эштон Катчер на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Стильных пар на красной дорожке было немало. Испанцы Пенелопа Крус (традиционно в Chanel) и Хавьер Бардем, австралийцы Николь Кидман (в Giorgio Armani) и Кит Урбан, британцы Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер, а также Мила Кунис (в Zuhair Murad) и Эштон Катчер — стопроцентное попадание в классику.
Кристен Стюарт появилась на публике с возлюбленной Дилан Мейер, девушки держались за руки.
Отличницы
© AP Photo / Invision/Jordan StraussЗендея на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Зендея на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Jordan StraussУма Турман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Ума Турман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Jae C. HongКристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Jae C. Hong
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Зендея на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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Ума Турман на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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Кристен Стюарт на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Jae C. Hong
Многие звезды, одеваясь на церемонию, явно вспомнили принцип "белый верх, черный низ", знакомый еще со школы. И если в случае с юной Зендеей, которая по-вечернему обыграла укороченный атласный топ роскошной блестящей юбкой Valentinо, еще понятно, то наряды давно отучившихся Умы Турман (Bottega Veneta) и Кристен Стюарт (Chanel) больше напоминали скучные офисные костюмы.
Леди в черном
© REUTERS / Eric GaillardСофия Карсон на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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София Карсон на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John LocherБилли Айлиш перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Билли Айлиш перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John Locher
© AP Photo / Invision/Jordan StraussМэгги Джилленхол на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Мэгги Джилленхол на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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София Карсон на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Билли Айлиш перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John Locher
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Мэгги Джилленхол на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Классический черный — без этого цвета не обходится, пожалуй, ни одна церемония "Оскар". София Карсон пришла в Giambattista Valli, Мэгги Джилленхол в Schiaparelli, а Билли Айлиш выбрала Gucci.
Принцессы роз
© REUTERS / Mario AnzuoniДжессика Честейн с "Оскаром" за лучшую женскую роль на балу после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
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Джессика Честейн с "Оскаром" за лучшую женскую роль на балу после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Eric GaillardЗои Кравиц на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Зои Кравиц на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John LocherЛили Джеймс перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Лили Джеймс перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John Locher
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Джессика Честейн с "Оскаром" за лучшую женскую роль на балу после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
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Зои Кравиц на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Лили Джеймс перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John Locher
В этом году светлые оттенки, которые традиционно есть на каждой церемонии, чаще уходили в сторону розового. Так, роскошное вечернее платье Gucci украсило обладательницу статуэтки за лучшую женскую роль Джессику Честейн. Еще один наряд, покоривший стилистов, — лаконичный образ Зои Кравиц (Saint Laurent): очень в стиле Одри Хепберн. Лили Джеймс с удовольствием позировала фотографам в нежно-розовом Versace.
Джентльмены
© REUTERS / Eric Gaillard
Тимоти Шаламе на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Тимоти Шаламе на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric GaillardУэсли Снайпс на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Уэсли Снайпс на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© REUTERS / Eric GaillardРами Малек на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Рами Малек на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Chris PizzelloКрис Рок на церемонии вручения премии "Оскар"
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Крис Рок на церемонии вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Chris Pizzello
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Тимоти Шаламе на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Уэсли Снайпс на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Рами Малек на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премии "Оскар"
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Крис Рок на церемонии вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Chris Pizzello
Тимоти Шаламе, один из главных модников Голливуда, на этой церемонии "Оскар" тоже не разочаровал. Любимец Ридли Скотта и Вуди Аллена появился в сверкающем блейзере из женской коллекции Louis Vuitton, надетом прямо на голое тело.
Запомнился и Уэсли Снайпс: исполнитель главной роли в фильмах кинотрилогии "Блэйд" надел Givenchy. Рами Малек сделал выбор в пользу Prada. А ведущий церемонии Крис Рок, получивший скандальную пощечину от Уилла Смита, отдал предпочтение бархатному смокингу — как и многие другие в этот вечер.