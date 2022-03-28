https://ria.ru/20220328/oskar-1780441463.html

Стильные и красивые: самые модные наряды с церемонии "Оскара"

Стильные и красивые: самые модные наряды с церемонии "Оскара" - РИА Новости, 28.03.2022

Стильные и красивые: самые модные наряды с церемонии "Оскара"

Церемония вручения премии Американской киноакадемии впервые с начала пандемии прошла в привычном, очном формате. Звезды снова блистали на красной ковровой... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:58

2022-03-28T13:58

2022-03-28T17:34

культура

хавьер бардем

кирстен данст

николь кидман

louis vuitton

giorgio armani

chanel

оскар (премия)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Церемония вручения премии Американской киноакадемии впервые с начала пандемии прошла в привычном, очном формате. Звезды снова блистали на красной ковровой дорожке. Любопытно, что в этот раз не было почти никакого китча — царили элегантность и сдержанность. Самые запоминающиеся выходы вечера — в фотоленте РИА новости.Классный красныйКрасный цвет — бесспорный фаворит этого года: так много разных его оттенков, от алого до бургундского, мы не видели давно. Интерпретации тоже вольные: винтажная классика Christian Lacroix, как у Кирстен Данст, или актуальный кроп-топ в сочетании с брюками свободного кроя, как у Арианы ДеБос. Мужчина в красном — тоже красиво, что доказал канадский актер Симу Лю.Ходим паройСтильных пар на красной дорожке было немало. Испанцы Пенелопа Крус (традиционно в Chanel) и Хавьер Бардем, австралийцы Николь Кидман (в Giorgio Armani) и Кит Урбан, британцы Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер, а также Мила Кунис (в Zuhair Murad) и Эштон Катчер — стопроцентное попадание в классику. Кристен Стюарт появилась на публике с возлюбленной Дилан Мейер, девушки держались за руки. ОтличницыМногие звезды, одеваясь на церемонию, явно вспомнили принцип "белый верх, черный низ", знакомый еще со школы. И если в случае с юной Зендеей, которая по-вечернему обыграла укороченный атласный топ роскошной блестящей юбкой Valentinо, еще понятно, то наряды давно отучившихся Умы Турман (Bottega Veneta) и Кристен Стюарт (Chanel) больше напоминали скучные офисные костюмы. Леди в черномКлассический черный — без этого цвета не обходится, пожалуй, ни одна церемония "Оскар". София Карсон пришла в Giambattista Valli, Мэгги Джилленхол в Schiaparelli, а Билли Айлиш выбрала Gucci.Принцессы розВ этом году светлые оттенки, которые традиционно есть на каждой церемонии, чаще уходили в сторону розового. Так, роскошное вечернее платье Gucci украсило обладательницу статуэтки за лучшую женскую роль Джессику Честейн. Еще один наряд, покоривший стилистов, — лаконичный образ Зои Кравиц (Saint Laurent): очень в стиле Одри Хепберн. Лили Джеймс с удовольствием позировала фотографам в нежно-розовом Versace.ДжентльменыТимоти Шаламе, один из главных модников Голливуда, на этой церемонии "Оскар" тоже не разочаровал. Любимец Ридли Скотта и Вуди Аллена появился в сверкающем блейзере из женской коллекции Louis Vuitton, надетом прямо на голое тело. Запомнился и Уэсли Снайпс: исполнитель главной роли в фильмах кинотрилогии "Блэйд" надел Givenchy. Рами Малек сделал выбор в пользу Prada. А ведущий церемонии Крис Рок, получивший скандальную пощечину от Уилла Смита, отдал предпочтение бархатному смокингу — как и многие другие в этот вечер.

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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