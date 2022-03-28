https://ria.ru/20220328/ogranicheniya-1780483822.html

Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран

Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран - РИА Новости, 28.03.2022

Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран

В России введут ограничения на въезд граждан недружественных стран, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:16

2022-03-28T15:16

2022-03-28T16:33

сергей лавров

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В России введут ограничения на въезд граждан недружественных стран, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Он уточнил, что это решение будет оформлено в виде президентского указа, проект документа сейчас разрабатывают.Лавров констатировал, что США и их союзники прямым текстом объявили России тотальную гибридную войну. Цель этого противостояния Запад не скрывает: "разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и в конечном итоге существенно ослабить Россию, задвинуть нас <…> на обочину международной жизни".Глава МИД указал, что западные страны дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.Многие страны после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины ввели новые санкции против Москвы. Россия, в свою очередь, утвердила список из 48 государств и территорий, совершающих недружественные действия. Как следует из президентского указа, российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

https://ria.ru/20220324/medvedev-1779954656.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии