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Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран - РИА Новости, 28.03.2022
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Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран
Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран
В России введут ограничения на въезд граждан недружественных стран, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:16
2022-03-28T16:33
сергей лавров
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В России введут ограничения на въезд граждан недружественных стран, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Он уточнил, что это решение будет оформлено в виде президентского указа, проект документа сейчас разрабатывают.Лавров констатировал, что США и их союзники прямым текстом объявили России тотальную гибридную войну. Цель этого противостояния Запад не скрывает: "разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и в конечном итоге существенно ослабить Россию, задвинуть нас &lt;…&gt; на обочину международной жизни".Глава МИД указал, что западные страны дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.Многие страны после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины ввели новые санкции против Москвы. Россия, в свою очередь, утвердила список из 48 государств и территорий, совершающих недружественные действия. Как следует из президентского указа, российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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сергей лавров, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
15:16 28.03.2022 (обновлено: 16:33 28.03.2022)
 
Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран

Глава МИД Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В России введут ограничения на въезд граждан недружественных стран, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
Он уточнил, что это решение будет оформлено в виде президентского указа, проект документа сейчас разрабатывают.

"Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. И одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них будет облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности", — пояснил глава МИД.

Лавров констатировал, что США и их союзники прямым текстом объявили России тотальную гибридную войну. Цель этого противостояния Запад не скрывает: "разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и в конечном итоге существенно ослабить Россию, задвинуть нас <…> на обочину международной жизни".
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Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных стран
Глава МИД указал, что западные страны дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.
Многие страны после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины ввели новые санкции против Москвы. Россия, в свою очередь, утвердила список из 48 государств и территорий, совершающих недружественные действия. Как следует из президентского указа, российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях.
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