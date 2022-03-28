Глава РАН рассказал Путину о расшифровке тибетских рукописей
Глава РАН Сергеев рассказал Путину о расшифровке тибетских рукописей с помощью ИИ
Президент РАН Александр Сергеев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о расшифровке тибетских рукописей с помощью искусственного интеллекта, что, по мнению российского лидера, создает уникальный фонд мировой культуры.
"Очень интересный, на наш взгляд, результат получен в Улан-Удэ. У нас в Улан-Удэ есть собрание древних восточных рукописей, это фонд Института монголоведения, буддологии и тибетологии. Там (около) сотни тысяч томов, это самое большое в мире хранилище тибетских рукописей, они не расшифрованы. Коллеги, которые работают, говорят, что для того, чтобы профессионал расшифровал, скажем, какой-то томик, на это уходят десятилетия. Применили искусственный интеллект, программу глубокого обучения, то есть взяли 500 текстов, которые расшифрованы, и научили машину, каким образом расшифровывать. С 94-процентной точностью результат, полученный в результате машинного обучения, дал распознавание этих символов. Теперь мы это ставим на поток, все это цифруется, и дальше машина расшифровывает", - сказал он.
"Уникальный фонд будет мировой культуры", - отреагировал президент.
Сергеев добавил, что в этом Центре восточных рукописей, у нас довольно много, около семи тысяч памятников древнемонгольской письменности. "И дальше, если мы отработаем на этих языках, то тогда фактически любой язык древний, на котором сейчас есть нерасшифрованные книги, будет здесь использован. Коллеги говорят, что появилась возможность все эти 100 тысяч памятников на протяжении жизни нашего поколения расшифровать", - пояснил он.
"Здорово. Интересно", - оценил президент.