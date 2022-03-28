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Глава РАН рассказал Путину о расшифровке тибетских рукописей - РИА Новости, 28.03.2022
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Глава РАН рассказал Путину о расшифровке тибетских рукописей
Глава РАН рассказал Путину о расшифровке тибетских рукописей - РИА Новости, 28.03.2022
Глава РАН рассказал Путину о расшифровке тибетских рукописей
Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о расшифровке тибетских рукописей с помощью искусственного... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:16
2022-03-28T14:16
технологии
россия
улан-удэ
российская академия наук
владимир путин
александр сергеев (ран)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о расшифровке тибетских рукописей с помощью искусственного интеллекта, что, по мнению российского лидера, создает уникальный фонд мировой культуры."Очень интересный, на наш взгляд, результат получен в Улан-Удэ. У нас в Улан-Удэ есть собрание древних восточных рукописей, это фонд Института монголоведения, буддологии и тибетологии. Там (около) сотни тысяч томов, это самое большое в мире хранилище тибетских рукописей, они не расшифрованы. Коллеги, которые работают, говорят, что для того, чтобы профессионал расшифровал, скажем, какой-то томик, на это уходят десятилетия. Применили искусственный интеллект, программу глубокого обучения, то есть взяли 500 текстов, которые расшифрованы, и научили машину, каким образом расшифровывать. С 94-процентной точностью результат, полученный в результате машинного обучения, дал распознавание этих символов. Теперь мы это ставим на поток, все это цифруется, и дальше машина расшифровывает", - сказал он."Уникальный фонд будет мировой культуры", - отреагировал президент.Сергеев добавил, что в этом Центре восточных рукописей, у нас довольно много, около семи тысяч памятников древнемонгольской письменности. "И дальше, если мы отработаем на этих языках, то тогда фактически любой язык древний, на котором сейчас есть нерасшифрованные книги, будет здесь использован. Коллеги говорят, что появилась возможность все эти 100 тысяч памятников на протяжении жизни нашего поколения расшифровать", - пояснил он.Глава РАН также рассказал, что впервые была сделана общедоступная версия археологической карты России, то есть любой желающий – в том числе турист, студент – может зайти на сайт и посмотреть, где расположены какие археологические находки."Здорово. Интересно", - оценил президент.
https://ria.ru/20220328/sergeev-1780453824.html
https://ria.ru/20220316/magistratura-1778457152.html
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технологии, россия, улан-удэ, российская академия наук, владимир путин, александр сергеев (ран)
14:16 28.03.2022
 
Глава РАН рассказал Путину о расшифровке тибетских рукописей

Глава РАН Сергеев рассказал Путину о расшифровке тибетских рукописей с помощью ИИ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев
Президент РАН Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент РАН Александр Сергеев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о расшифровке тибетских рукописей с помощью искусственного интеллекта, что, по мнению российского лидера, создает уникальный фонд мировой культуры.
"Очень интересный, на наш взгляд, результат получен в Улан-Удэ. У нас в Улан-Удэ есть собрание древних восточных рукописей, это фонд Института монголоведения, буддологии и тибетологии. Там (около) сотни тысяч томов, это самое большое в мире хранилище тибетских рукописей, они не расшифрованы. Коллеги, которые работают, говорят, что для того, чтобы профессионал расшифровал, скажем, какой-то томик, на это уходят десятилетия. Применили искусственный интеллект, программу глубокого обучения, то есть взяли 500 текстов, которые расшифрованы, и научили машину, каким образом расшифровывать. С 94-процентной точностью результат, полученный в результате машинного обучения, дал распознавание этих символов. Теперь мы это ставим на поток, все это цифруется, и дальше машина расшифровывает", - сказал он.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 13:25Наука
Путин заслушает доклад президента РАН Сергеева
"Уникальный фонд будет мировой культуры", - отреагировал президент.
Сергеев добавил, что в этом Центре восточных рукописей, у нас довольно много, около семи тысяч памятников древнемонгольской письменности. "И дальше, если мы отработаем на этих языках, то тогда фактически любой язык древний, на котором сейчас есть нерасшифрованные книги, будет здесь использован. Коллеги говорят, что появилась возможность все эти 100 тысяч памятников на протяжении жизни нашего поколения расшифровать", - пояснил он.
Глава РАН также рассказал, что впервые была сделана общедоступная версия археологической карты России, то есть любой желающий – в том числе турист, студент – может зайти на сайт и посмотреть, где расположены какие археологические находки.
"Здорово. Интересно", - оценил президент.
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 15:13
В российских вузах появятся 83 магистерские программы в сфере ИИ
 
ТехнологииРоссияУлан-УдэРоссийская академия наукВладимир ПутинАлександр Сергеев (РАН)
 
 
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