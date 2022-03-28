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Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности - РИА Новости, 28.03.2022
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Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности
Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности
Есть основания полагать, что в НАТО начинают слышать озабоченности России по вопросам безопасности и будут влиять на Киев, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:34
2022-03-28T14:33
в мире
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Есть основания полагать, что в НАТО начинают слышать озабоченности России по вопросам безопасности и будут влиять на Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."У нас есть основания полагать, что сейчас наши серьезнейшие озабоченности, которые напрямую касаются наших коренных законных интересов, все-таки услышаны (в НАТО), их начинают понимать", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.По его словам, с Запада "в этом случае будут влиять и на киевский режим".
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Лавров: "Мы хотим, чтобы НАТО вернулось к здравомыслию"
ЛАВРОВ: ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО В НАТО НАЧИНАЮТ СЛЫШАТЬ ОЗАБОЧЕННОСТИ РОССИИ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ, И БУДУТ ВЛИЯТЬ НА КИЕВ
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в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:34 28.03.2022 (обновлено: 14:33 28.03.2022)
 
Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности

Глава МИД Лавров: в НАТО начинают слышать российские озабоченности по безопасности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Есть основания полагать, что в НАТО начинают слышать озабоченности России по вопросам безопасности и будут влиять на Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"У нас есть основания полагать, что сейчас наши серьезнейшие озабоченности, которые напрямую касаются наших коренных законных интересов, все-таки услышаны (в НАТО), их начинают понимать", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.
По его словам, с Запада "в этом случае будут влиять и на киевский режим".
Участники саммита в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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В миреНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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