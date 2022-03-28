https://ria.ru/20220328/nato-1780438933.html
Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности
Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности
Есть основания полагать, что в НАТО начинают слышать озабоченности России по вопросам безопасности и будут влиять на Киев, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:34
2022-03-28T12:34
2022-03-28T14:33
в мире
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780462671_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fed618f68aa8d75ca7fbfe8de68b54d0.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Есть основания полагать, что в НАТО начинают слышать озабоченности России по вопросам безопасности и будут влиять на Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."У нас есть основания полагать, что сейчас наши серьезнейшие озабоченности, которые напрямую касаются наших коренных законных интересов, все-таки услышаны (в НАТО), их начинают понимать", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.По его словам, с Запада "в этом случае будут влиять и на киевский режим".
https://ria.ru/20220326/nato-1780236752.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780462671_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a1323fb66292c3d17476cd0e120217e.jpg
Лавров: "Мы хотим, чтобы НАТО вернулось к здравомыслию"
ЛАВРОВ: ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО В НАТО НАЧИНАЮТ СЛЫШАТЬ ОЗАБОЧЕННОСТИ РОССИИ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ, И БУДУТ ВЛИЯТЬ НА КИЕВ
2022-03-28T12:34
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:34 28.03.2022 (обновлено: 14:33 28.03.2022)
Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности
Глава МИД Лавров: в НАТО начинают слышать российские озабоченности по безопасности