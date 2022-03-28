https://ria.ru/20220328/nato-1780438933.html

Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности

Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности - РИА Новости, 28.03.2022

Лавров считает, что в НАТО начинают слышать российские озабоченности

Есть основания полагать, что в НАТО начинают слышать озабоченности России по вопросам безопасности и будут влиять на Киев, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:34

2022-03-28T12:34

2022-03-28T14:33

в мире

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Есть основания полагать, что в НАТО начинают слышать озабоченности России по вопросам безопасности и будут влиять на Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."У нас есть основания полагать, что сейчас наши серьезнейшие озабоченности, которые напрямую касаются наших коренных законных интересов, все-таки услышаны (в НАТО), их начинают понимать", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.По его словам, с Запада "в этом случае будут влиять и на киевский режим".

https://ria.ru/20220326/nato-1780236752.html

россия

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Лавров: "Мы хотим, чтобы НАТО вернулось к здравомыслию" ЛАВРОВ: ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО В НАТО НАЧИНАЮТ СЛЫШАТЬ ОЗАБОЧЕННОСТИ РОССИИ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ, И БУДУТ ВЛИЯТЬ НА КИЕВ 2022-03-28T12:34 true PT0M43S

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Ольга Маркова

в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров