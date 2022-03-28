https://ria.ru/20220328/mi-8-1780552328.html

В районе Мариуполя сбили украинский Ми-8, летевший за командирами "Азова"

В районе Мариуполя сбили украинский Ми-8, летевший за командирами "Азова" - РИА Новости, 28.03.2022

В районе Мариуполя сбили украинский Ми-8, летевший за командирами "Азова"

Российская армия сбила под Мариуполем украинский вертолет, который должен был экстренно вывезти командиров нацбатальона "Азов", сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:08

2022-03-28T19:08

2022-03-28T20:34

обострение ситуации в днр и лнр

россия

ми-8

украина

батальон "азов"

в мире

азовское море

мариуполь

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская армия сбила под Мариуполем украинский вертолет, который должен был экстренно вывезти командиров нацбатальона "Азов", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."В пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона "Азов", — сказал он.Это подтвердили и в Народной милиции ДНР. По информации ведомства, киевский режим пытался вывезти с завода "Азовсталь" командира 36-й бригады Баранюка и командира "Азова" Прокопенко.Как передает из Мариуполя корреспондент РИА Новости, обстановка в городе остается напряженной. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, сейчас националисты укрываются на территории "Азовстали". Силы ДНР продолжают зачистку. По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город под контроль в ближайшие дни.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.В 2014 году, на момент провозглашения ДНР, Мариуполь был вторым по величине городом республики после Донецка, там проживали почти 450 тысяч человек. В июне того же года украинские силовики захватили город, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих военных частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело. Сейчас, по оценкам ДНР, в городе остаются около 100-150 тысяч человек.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

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азовское море

мариуполь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины 2022-03-28T19:08 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ми-8, украина, батальон "азов", в мире, азовское море, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков