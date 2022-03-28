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Операторов освободили от необходимости расширять покрытие LTE в 2022 году - РИА Новости, 28.03.2022
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Операторов освободили от необходимости расширять покрытие LTE в 2022 году
Операторов освободили от необходимости расширять покрытие LTE в 2022 году - РИА Новости, 28.03.2022
Операторов освободили от необходимости расширять покрытие LTE в 2022 году
Минцифры России в рамках антикризисной программы поддержки телеком отрасли освободило операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:14
2022-03-28T15:14
россия
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минцифры России в рамках антикризисной программы поддержки телеком отрасли освободило операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью жителей более тысячи человек, сообщает ведомство."Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках антикризисной программы поддержки телеком-операторов до конца 2022 года вводит мораторий на обременения по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек", - говорится в сообщении.Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
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россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
15:14 28.03.2022
 
Операторов освободили от необходимости расширять покрытие LTE в 2022 году

Минцифры освободило операторов от необходимости расширять покрытие LTE в 2022 году

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка связи
Вышка связи - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минцифры России в рамках антикризисной программы поддержки телеком отрасли освободило операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью жителей более тысячи человек, сообщает ведомство.
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках антикризисной программы поддержки телеком-операторов до конца 2022 года вводит мораторий на обременения по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек", - говорится в сообщении.
Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
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РоссияОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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