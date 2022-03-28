https://ria.ru/20220328/lte-1780483460.html

Операторов освободили от необходимости расширять покрытие LTE в 2022 году

Операторов освободили от необходимости расширять покрытие LTE в 2022 году - РИА Новости, 28.03.2022

Операторов освободили от необходимости расширять покрытие LTE в 2022 году

Минцифры России в рамках антикризисной программы поддержки телеком отрасли освободило операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:14

2022-03-28T15:14

2022-03-28T15:14

россия

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минцифры России в рамках антикризисной программы поддержки телеком отрасли освободило операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью жителей более тысячи человек, сообщает ведомство."Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках антикризисной программы поддержки телеком-операторов до конца 2022 года вводит мораторий на обременения по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек", - говорится в сообщении.Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

https://ria.ru/20220328/svyaz-1780401176.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)