https://ria.ru/20220328/kitay-1780345445.html

Игра вдолгую: Китай готов к противостоянию с США

Игра вдолгую: Китай готов к противостоянию с США - РИА Новости, 28.03.2022

Игра вдолгую: Китай готов к противостоянию с США

Умные люди еще в прошлом столетии говорили, что мир скоро будет совсем другим, незападным — видимо, азиатским. Но только сейчас по этой части в Вашингтоне... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:00

2022-03-28T08:00

2022-03-28T08:00

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Умные люди еще в прошлом столетии говорили, что мир скоро будет совсем другим, незападным — видимо, азиатским. Но только сейчас по этой части в Вашингтоне сформировался полный консенсус, по местам расселась новая команда людей с новой жесткой политикой в отношении Китая. Самое же главное — что в Пекине это отлично знают. Так что довольно бессмысленны разговоры о том, на чьей стороне Китай в развязанной против нас экономической войне с Западом.Речь о публикации в гонконгской South China Morning Post, где разговор идет не столько даже о новой "китайской команде" США, а скорее о том, как к этому относится китайское экспертное сообщество. А оно, как и положено, все видит, размышляет и спорит.Что видит: китаисты Белого дома — относительно молодые и жесткие. Прежнее поколение экспертов выметено вон потому, что они были слишком добры к Пекину. Вот хотя бы Генри Киссинджер и его коллеги — они наблюдали подъем Китая от нищеты к умеренному процветанию, они верили в возможность создать альянс, где Китай будет младшим партнером, но, главное, они твердо знали, что США — непобедимая сверхдержава, которая в этом качестве стоит уже сто лет.Новая же команда — те, которые только лет двадцать наблюдали Китай, другой и сильный, а важнее всего то, что для них США — это держава в упадке, а Китай на подъеме. И они настроены отчаянно драться в обороне.Кстати, в этой фразе суть всего, что происходит сейчас в мире в целом, включая украинскую провокацию против России. Холодная война — то было время действия каких-то правил потому, что другая сторона была уверена в себе. Сейчас — нет, и это сеет хаос.Заметим, что говорит о разнице между новой и старой командой профессор Фань Цзишэ из Центральной партшколы. Ну понятно, что у него и коллег было достаточно времени, чтобы проследить перестройку американского сознания в политических кругах, начало же процесса он относит к 2012 году. Потом в США возникло нечто вроде консенсуса о том, что вся прежняя глобальная политика была ошибкой, поскольку Китай никогда не станет западной демократией (а ведь иллюзии такого рода были!), дальше началась торгово-дипломатическая истерика администрации Дональда Трампа. И только сейчас расставлены все позиции для многих десятилетий конфронтации. В которой, понятно, Россия тоже участвует, раз уж втянули. И весь мир.Что будет делать Китай: там настроены тоже серьезно. Перебирают поименно всю "китайскую команду" в администрации, отмечают, что это знающие люди. Говорят, что нужно укрепить свою команду американистов. Главное же — они признают, что история с Украиной никак не повлияет на твердый настрой США на конфронтацию с Китаем.То есть можно забыть об идее, что Америке придется теперь больше уделять внимания европейским делам и этим дать Китаю передышку: передышки не будет, точнее, Пекин ее особо не ждет. А будет как минимум экономическая война (хотя и информационная тоже) типа той, что сейчас ведется против России. И она будет идти независимо от того, как себя будут вести китайские власти, потому что Китай как до Украины, так и сейчас останется главным глобальным конкурентом слабеющей сверхдержавы. А Россия все равно вторая.Понятно, что в такой ситуации можно прекратить популярные у нас разговоры о том, не сдаст ли Пекин Москву в обмен на какой-то компромисс с США.Но инерция ума — штука упрямая. И поэтому можно только умиляться, следя за все той же дискуссией по всей планете, каким будет завтрашний незападный мир и как на пути к этому миру должна вестись большая игра с Китаем, Россией, множеством других стран.Лондонский журнал The Economist вышел с обложкой, на которой портреты Владимира Путина и Си Цзиньпина, и с заголовком: "Альтернативный миропорядок". Хотя два ключевых материала обсуждают нечто другое — как бы избежать наступления этого альтернативного миропорядка.И вот что получается: мировая экономика происходящей сейчас драки не выдержит, "демократии" должны "максимизировать торговлю" — так, чтобы не пожертвовать безопасностью (от автократов вроде нас с Пекином). Но на практике это очень трудно сделать, потому что мир этих самых демократов не может замкнуться, позволить себе самоубийственный откат в сторону "самообеспечения".А поэтому надо всеми силами расколоть союз России и Китая, хотя эксперты и говорят, что такой сценарий маловероятен. Понятно же, что все происходящее вокруг Украины для Китая — часть процесса неизбежного упадка США. И чем быстрее это происходит, тем ближе тот самый альтернативный миропорядок. Еще: Китай кровно заинтересован в том, пишут наши британские ученые, чтобы провалилась атака на российские финансы и хай-тек. Потому что тогда Китай будет знать, что это оружие не работает.И уже сейчас китайские дипломаты уверенно объясняют коллегам по всему миру, что западное единство против России будет все слабее, а цена экономической войны будет возрастать. В том числе потому, что США укрепляют свое доминирование, а по счетам платят европейцы: за вздорожавшие энергоносители, за новые вооружения и беженцев.Не говоря о том, повторим, что для Пекина все, что западники отрабатывают на России, — наглядное пособие для изучения того, как уже скоро все эти новшества могут быть обращены против Китая.Но что же все-таки делать Западу в такой ситуации? Ну понятно, что стараться затягивать боевые действия на Украине, хорошо бы до следующей зимы, и укреплять свое единство, чтобы никто не срывал санкции. А раз так, то давить своих — всех, кто замечен в симпатиях к Москве.Однако это тяжело, а значит, остается одно. Как уже сказано, постараться растащить Пекин и Москву в стороны, посеять в их обществах недоверие друг к другу. Москве объяснять, что Китай слишком большой и что придется ему уступать во всем. Китаю говорить, что на самом деле Запад видит Пекин не в таком уж плохом свете и можно о чем-то договориться.Но — смотри начало нашего разговора — в Пекине отлично видят, что американская команда сложилась и готовится к десятилетиям конфронтации. В общем, стратегия раскола не получается. Придется придумывать другую.

https://ria.ru/20220326/medvedev-1780208448.html

https://ria.ru/20220327/gazoprovod-1780261291.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/1780324482.html

https://ria.ru/20220324/kitay-1779789684.html

https://ria.ru/20220326/ssha-1780192824.html

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в мире, си цзиньпин, дональд трамп, москва, сша, россия, авторы