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В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия - РИА Новости, 28.03.2022
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В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия
В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия - РИА Новости, 28.03.2022
В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что главное - это обеспечить всеми сторонами выполнение режима перемирия. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:19
2022-03-28T12:27
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
армения
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что главное - это обеспечить всеми сторонами выполнение режима перемирия."Этот вопрос нужно задавать нашим военным, они в контакте с азербайджанской стороной, с армянской стороной. И, безусловно, сейчас главное обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей", - сказал Песков.ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ВС Азербайджана было нанесено 4 удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. Москва предпринимает меры по деэскалации в Нагорном Карабахе по линии миротворческого контингента.
https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
россия
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нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения, россия, дмитрий песков
12:19 28.03.2022 (обновлено: 12:27 28.03.2022)
 
В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия

Пресс-секретарь Путина Песков призвал все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что главное - это обеспечить всеми сторонами выполнение режима перемирия.
"Этот вопрос нужно задавать нашим военным, они в контакте с азербайджанской стороной, с армянской стороной. И, безусловно, сейчас главное обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей", - сказал Песков.
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ВС Азербайджана было нанесено 4 удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. Москва предпринимает меры по деэскалации в Нагорном Карабахе по линии миротворческого контингента.
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Нагорный КарабахУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеВ миреАзербайджанАрменияРоссияДмитрий Песков
 
 
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