https://ria.ru/20220328/karabakh-1780434795.html
В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия
В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия - РИА Новости, 28.03.2022
В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что главное - это обеспечить всеми сторонами выполнение режима перемирия. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:19
2022-03-28T12:19
2022-03-28T12:27
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
армения
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что главное - это обеспечить всеми сторонами выполнение режима перемирия."Этот вопрос нужно задавать нашим военным, они в контакте с азербайджанской стороной, с армянской стороной. И, безусловно, сейчас главное обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей", - сказал Песков.ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ВС Азербайджана было нанесено 4 удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. Москва предпринимает меры по деэскалации в Нагорном Карабахе по линии миротворческого контингента.
https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html
нагорный карабах
азербайджан
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения, россия, дмитрий песков
12:19 28.03.2022 (обновлено: 12:27 28.03.2022)
В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия
Пресс-секретарь Путина Песков призвал все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия