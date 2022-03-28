https://ria.ru/20220328/karabakh-1780434795.html

В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия

В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия - РИА Новости, 28.03.2022

В Кремле призвали все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что главное - это обеспечить всеми сторонами выполнение режима перемирия. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:19

2022-03-28T12:19

2022-03-28T12:27

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

армения

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что главное - это обеспечить всеми сторонами выполнение режима перемирия."Этот вопрос нужно задавать нашим военным, они в контакте с азербайджанской стороной, с армянской стороной. И, безусловно, сейчас главное обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей", - сказал Песков.ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ВС Азербайджана было нанесено 4 удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. Москва предпринимает меры по деэскалации в Нагорном Карабахе по линии миротворческого контингента.

https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения, россия, дмитрий песков