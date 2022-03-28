https://ria.ru/20220328/kanal-1780460763.html

Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнили водой

Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнили водой - РИА Новости, 28.03.2022

Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнили водой

Северо-Крымский канал впервые за последние восемь лет полностью заполнили водой, сообщил РИА Новости заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:50

2022-03-28T13:50

2022-03-28T17:49

обострение ситуации в днр и лнр

республика крым

россия

украина

общество

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Северо-Крымский канал впервые за последние восемь лет полностью заполнили водой, сообщил РИА Новости заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев.По его словам, в основном это вода из Днепра, а в той части канала, что проходит по востоку полуострова, — из подземных источников."Дефицита запасов воды в Крыму больше нет. У нас полные водохранилища, есть подземные водозаборы, есть днепровская вода в Северо-Крымском канале. Проблема с дефицитом воды больше не актуальна", — сказал Кангиев.Он добавил, что сегодня водохранилища естественного стока заполнились уже на 82 процента, а так как ожидаются большие паводки, этот уровень повысится еще больше.До 2014 года Северо-Крымский канал, протяженность главного искусственного русла которого составляет 400 километров, обеспечивал большую часть потребностей полуострова в пресной воде. Но после воссоединения региона с Россией Украина полностью прекратила подачу воды, перекрыв канал. Разблокировать его удалось в первые дни российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Военные инженеры Черноморского флота путем направленного точечного подрыва ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, после чего вода снова пошла в Крым.За действия по разблокированию Северо-Крымского канала президент Владимир Путин присвоил 126-й отдельной бригаде береговой обороны почетное наименование "гвардейская".

https://ria.ru/20220327/krym-1780299176.html

республика крым

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ВС России ликвидировали украинскую дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым Кадры того, как военные инженеры российского Черноморского флота подорвали бетонную дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал с 2014. Теперь военные расчищают канал и чинят шлюзы, выведенные из строя украинскими радикалами. Когда работы будут завершены, по Северо-Крымскому каналу пойдет вода в Крым. 2022-03-28T13:50 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, россия, украина, общество, ситуация в днр и лнр