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Минцифры предложило расширить поддержку IT-отрасли - РИА Новости, 28.03.2022
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Минцифры предложило расширить поддержку IT-отрасли
Минцифры предложило расширить поддержку IT-отрасли - РИА Новости, 28.03.2022
Минцифры предложило расширить поддержку IT-отрасли
Минцифры предложило распространить меры поддержки IT-отрасли на компании, работающие в сфере информационной безопасности, сообщает ведомство. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:50
2022-03-28T21:07
экономика
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Минцифры предложило распространить меры поддержки IT-отрасли на компании, работающие в сфере информационной безопасности, сообщает ведомство.Там уточнили, что до этого льготы для них не предусматривались."Минцифры России совместно с ИБ-компаниями готовит план финансовой поддержки разработки отечественных решений в сфере ИБ, которые смогут заменить ушедшие с рынка средства защиты", — сказали в министерстве.После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль.Россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получат отсрочку от призыва в армию, а иностранным сотрудникам упростят выдачу вида на жительство. Кроме того, работники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку. Сейчас готовится соответствующее постановление правительства.
https://ria.ru/20220326/mintsifry-1780242587.html
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экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
17:50 28.03.2022 (обновлено: 21:07 28.03.2022)
 
Минцифры предложило расширить поддержку IT-отрасли

Минцифры предложило распространить поддержку IT-отрасли на компании по информбезопасности

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Минцифры предложило распространить меры поддержки IT-отрасли на компании, работающие в сфере информационной безопасности, сообщает ведомство.
Там уточнили, что до этого льготы для них не предусматривались.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 15:42
Минцифры запустит сайт с идеями по поддержке IT-отрасли
"Минцифры России совместно с ИБ-компаниями готовит план финансовой поддержки разработки отечественных решений в сфере ИБ, которые смогут заменить ушедшие с рынка средства защиты", — сказали в министерстве.
После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль.
Россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получат отсрочку от призыва в армию, а иностранным сотрудникам упростят выдачу вида на жительство. Кроме того, работники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку. Сейчас готовится соответствующее постановление правительства.
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 20:44
В Минцифры рассказали, каким IT-cпециалистам полагается отсрочка от армии
 
ЭкономикаРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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