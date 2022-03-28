https://ria.ru/20220328/heineken-1780404544.html

Heineken покидает Россию

Heineken покидает Россию - РИА Новости, 28.03.2022

Heineken покидает Россию

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken уходит с российского рынка, передаст свой бизнес в стране новому владельцу, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:10

2022-03-28T10:10

2022-03-28T14:33

heineken

санкции в отношении россии

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780470488_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_e14d3a3bead7f4615b2596da50b609b6.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken уходит с российского рынка, передаст свой бизнес в стране новому владельцу, говорится в сообщении компании.В начале марта компания заявила о прекращении экспорта пива в Россию, а также о приостановке новых инвестиционных проектов в стране."После ранее объявленного стратегического обзора нашей деятельности мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в текущей обстановке. В связи с этим мы решили покинуть Россию", - сообщается в пресс-релизе компании.Свой российский бизнес Heineken намерена передать новому владельцу, до этого момента все семь пивоварен компании будут продолжать работать. При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение заработной платы всем 1800 российским сотрудникам до конца 2022 года.Heineken также отмечает, что не получит никакой прибыли от передачи российского бизнеса, наоборот, ожидает расходы в размере 400 миллионов евро.Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин". Число сотрудников компании превышает 82 тысячи человек.

https://ria.ru/20220328/upakovka-1780400811.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

heineken , санкции в отношении россии, экономика, россия