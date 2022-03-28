https://ria.ru/20220328/gaz-1780491490.html

В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях

В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях - РИА Новости, 28.03.2022

В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях

Отказ стран "Большой семерки" покупать газ за рубли приведет к прекращению поставок газа, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:43

2022-03-28T15:43

2022-03-28T21:06

экономика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отказ стран "Большой семерки" покупать газ за рубли приведет к прекращению поставок газа, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов."Если эти страны откажутся покупать газ за рубли, это однозначно приведет к прекращению его поставок. У нас четкая позиция", — сказал он.Сенатор подчеркнул, что Россия не может поставлять газ бесплатно."Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — заявил Абрамов."Мы не ставим невыполнимых условий", — подчеркнул он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/gaz-1780483933.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, совет федерации рф