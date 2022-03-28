https://ria.ru/20220328/gaz-1780491490.html
В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях
В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях - РИА Новости, 28.03.2022
В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях
Отказ стран "Большой семерки" покупать газ за рубли приведет к прекращению поставок газа, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:43
2022-03-28T15:43
2022-03-28T21:06
экономика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отказ стран "Большой семерки" покупать газ за рубли приведет к прекращению поставок газа, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов."Если эти страны откажутся покупать газ за рубли, это однозначно приведет к прекращению его поставок. У нас четкая позиция", — сказал он.Сенатор подчеркнул, что Россия не может поставлять газ бесплатно."Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — заявил Абрамов."Мы не ставим невыполнимых условий", — подчеркнул он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/gaz-1780483933.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, совет федерации рф
15:43 28.03.2022 (обновлено: 21:06 28.03.2022)
В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях
Зампред комитета СФ Абрамов: отказ G7 платить за газ в рублях вызовет прекращение поставок
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отказ стран "Большой семерки" покупать газ за рубли приведет к прекращению поставок газа, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
"Если эти страны откажутся покупать газ за рубли, это однозначно приведет к прекращению его поставок. У нас четкая позиция", — сказал он.
Сенатор подчеркнул, что Россия
не может поставлять газ бесплатно.
"Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — заявил Абрамов.
"Мы не ставим невыполнимых условий", — подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
ранее также заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно.