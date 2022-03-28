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В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях - РИА Новости, 28.03.2022
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В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях
В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях - РИА Новости, 28.03.2022
В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях
Отказ стран "Большой семерки" покупать газ за рубли приведет к прекращению поставок газа, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:43
2022-03-28T21:06
экономика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отказ стран "Большой семерки" покупать газ за рубли приведет к прекращению поставок газа, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов."Если эти страны откажутся покупать газ за рубли, это однозначно приведет к прекращению его поставок. У нас четкая позиция", — сказал он.Сенатор подчеркнул, что Россия не может поставлять газ бесплатно."Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — заявил Абрамов."Мы не ставим невыполнимых условий", — подчеркнул он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно.
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экономика, россия, совет федерации рф
15:43 28.03.2022 (обновлено: 21:06 28.03.2022)
 
В Совфеде рассказали о последствиях отказа G7 платить за газ в рублях

Зампред комитета СФ Абрамов: отказ G7 платить за газ в рублях вызовет прекращение поставок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отказ стран "Большой семерки" покупать газ за рубли приведет к прекращению поставок газа, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
"Если эти страны откажутся покупать газ за рубли, это однозначно приведет к прекращению его поставок. У нас четкая позиция", — сказал он.
Сенатор подчеркнул, что Россия не может поставлять газ бесплатно.
"Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — заявил Абрамов.
"Мы не ставим невыполнимых условий", — подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно.
Монеты номиналам десять рублем на газовой плите - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 15:17Сказано в эфире
"Камень преткновения". Почему ЕС не желает платить за газ рублями
 
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