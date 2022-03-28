Артисты Мариинки представил на фестивале в Ленобласти знаменитую оперу
© Фото : пресс-служба администрации ЛенобластиАртисты Мариинки представил на фестивале в Ленобласти знаменитую оперу
© Фото : пресс-служба администрации Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Артисты Мариинского театра представили в рамках первого фестиваля на родине композитора Николая Римского-Корсакова в городе Тихвин Ленинградской области оперу "Сказка о царе Салтане", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, опера была представлена зрителям на фестиваль музыки в Тихвине — совместном культурном проекте дирижера, художественного руководителя Мариинского театра, народного артиста России Валерия Гергиева и администрации Ленинградской области. Показ оперы прошёл на сцене местного дворца культуры, который носит имя композитора. Также в доме-музее Римского-Корсакова состоялся концерт солистов оперы Мариинского театра.
"В Тихвине выступили два состава исполнителей: в партии Царевны Лебеди зрители услышали именитую Альбину Шагимуратову и Антонину Весенину. В другой центральной женской партии — царевны Милитрисы — выступили Ирина Чурилова и Мария Баянкина. Тенора Михаил Векуа и Александр Трофимов вышли на сцену в роли царевича Гвидона, а Вадим Кравец и Андрей Серов спели партию царя Салтана", — отметили в пресс-службе областной администрации.
В пресс-службе напомнили, что Тихвин уже второй раз принимает у себя знаменитый петербургский театр. В 2021 году, в день рождения Николая Римского-Корсакова, коллектив из Петербурга показывал здесь "Ночь перед Рождеством"