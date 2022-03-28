https://ria.ru/20220328/donbass-1780448675.html

Выпускники из Донбасса не будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Выпускники из Донбасса не будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 28.03.2022

Выпускники из Донбасса не будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Для детей-выпускников, эвакуированных с Донбасса, предусмотрены льготы при поступлении в российские учебные заведения, они также будут сдавать не ЕГЭ и ОГЭ, а... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:07

2022-03-28T13:07

2022-03-28T13:33

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Для детей-выпускников, эвакуированных с Донбасса, предусмотрены льготы при поступлении в российские учебные заведения, они также будут сдавать не ЕГЭ и ОГЭ, а обычные общешкольные экзамены, заявила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова"Министерство просвещения выстроило всю образовательную линейку для эвакуированных детей. Есть льготы при поступлении: они не будут сдавать ЕГЭ, ОГЭ, так как разные программы, и у них будет возможность просто сдачи обычных экзаменов - общешкольных. И льгота будет при поступлении. Есть возможность перевода в колледжи и вузы, если они уже учились на своих территориях",- сказала Львова-Белова.Более 90 тысяч эвакуированных из Донбасса детей находятся в России в настоящее время, из них около 2 тысяч - дети-сироты, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."Сейчас у нас на территории чуть больше 90 тысяч детей, из них около 2 тысяч - дети-сироты и (дети) оставшиеся без попечения родителей. Мы поддерживаем связь со всеми регионами, где есть пункты временного размещения, там работают региональные уполномоченные",- сказала Львова-Белова.Она отметила, что детские омбудсмены в регионах оказывают адресную помощь с медикаментами, особым образованием, реабилитацией, а также решают вопросы с материальной помощью конкретному ребенку или семье.

https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html

https://ria.ru/20220324/bezhentsy-1779847810.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, социальный навигатор, сн_образование