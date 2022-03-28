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Эксперт рассказал, когда перестанет дорожать бумага - РИА Новости, 28.03.2022
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Эксперт рассказал, когда перестанет дорожать бумага
Эксперт рассказал, когда перестанет дорожать бумага - РИА Новости, 28.03.2022
Эксперт рассказал, когда перестанет дорожать бумага
Рост цен и дефицит офисной бумаги связаны с нарушением баланса спроса и предложения, а также нарушением производственных цепочек, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T03:18
2022-03-28T03:18
экономика
ленинградская область
украина
россия
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Рост цен и дефицит офисной бумаги связаны с нарушением баланса спроса и предложения, а также нарушением производственных цепочек, рассказал агентству "Прайм" гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков."Уже в первые дни после начала спецоперации на Украине остановил производство Светогорский ЦБК, расположенный в Ленинградской области, недалеко от границы с Финляндией", – рассказывает он. Из-за санкционной кампании Запада предприятие потеряло возможность использовать импортные химические реактивы и, вследствие этого, выпускать офисную бумагу под маркой SvetoCopy, указывает эксперт.По его словам, в течение двух-трех недель распродавались складские запасы, а также были попытки наладить собственное производство бумаги аналогичного качества. Если эксперимент окажется удачным, цены смогут вернуться к прежним уровням.
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экономика, ленинградская область, украина, россия
03:18 28.03.2022
 
Эксперт рассказал, когда перестанет дорожать бумага

Эксперт Федяков: проблемы с бумагой решатся после замещения импортных химических реактивов

© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкПроизводство бумаги
Производство бумаги - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Производство бумаги
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Рост цен и дефицит офисной бумаги связаны с нарушением баланса спроса и предложения, а также нарушением производственных цепочек, рассказал агентству "Прайм" гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
"Уже в первые дни после начала спецоперации на Украине остановил производство Светогорский ЦБК, расположенный в Ленинградской области, недалеко от границы с Финляндией", – рассказывает он. Из-за санкционной кампании Запада предприятие потеряло возможность использовать импортные химические реактивы и, вследствие этого, выпускать офисную бумагу под маркой SvetoCopy, указывает эксперт.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 09:54
ФАС проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу
По его словам, в течение двух-трех недель распродавались складские запасы, а также были попытки наладить собственное производство бумаги аналогичного качества. Если эксперимент окажется удачным, цены смогут вернуться к прежним уровням.
 
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