https://ria.ru/20220328/bumaga-1780380630.html

Эксперт рассказал, когда перестанет дорожать бумага

Эксперт рассказал, когда перестанет дорожать бумага - РИА Новости, 28.03.2022

Эксперт рассказал, когда перестанет дорожать бумага

Рост цен и дефицит офисной бумаги связаны с нарушением баланса спроса и предложения, а также нарушением производственных цепочек, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T03:18

2022-03-28T03:18

2022-03-28T03:18

экономика

ленинградская область

украина

россия

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Рост цен и дефицит офисной бумаги связаны с нарушением баланса спроса и предложения, а также нарушением производственных цепочек, рассказал агентству "Прайм" гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков."Уже в первые дни после начала спецоперации на Украине остановил производство Светогорский ЦБК, расположенный в Ленинградской области, недалеко от границы с Финляндией", – рассказывает он. Из-за санкционной кампании Запада предприятие потеряло возможность использовать импортные химические реактивы и, вследствие этого, выпускать офисную бумагу под маркой SvetoCopy, указывает эксперт.По его словам, в течение двух-трех недель распродавались складские запасы, а также были попытки наладить собственное производство бумаги аналогичного качества. Если эксперимент окажется удачным, цены смогут вернуться к прежним уровням.

https://ria.ru/20220323/bumaga-1779570437.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, ленинградская область, украина, россия