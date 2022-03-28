СМИ: в США набирает обороты налоговое расследование против сына Байдена
Wall Street Journal: в США набирает обороты налоговое расследование против Хантера Байдена
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Хантер Байден
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. В США набирает обороты налоговое расследование в отношении сына действующего американского президента Хантера Байдена, от компаньонов которого прокуратура добивается сведений об источниках доходов за рубежом, в том числе на Украине, пишет в понедельник газета Wall Street Journal.
По данным делового издания, в последние недели сотрудники прокуратуры в штате Делавэр запрашивали информацию и возможность снятия показаний перед жюри присяжных по поводу средств, которые Хантер Байден получал от украинской газовой компании Burisma.
"Они проверяют, нарушал ли он налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане и других странах", - пишет Wall Street Journal.
"Это не обязательно означает неизбежность предъявления обвинений, но указывает на попытки заручиться показаниями с прицелом на потенциальный суд когда-нибудь", - цитирует издание бывшего федерального налогового прокурора Мэтта Мюллера, который не участвует в расследовании.
Согласно публикации, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 годы получал по 50 тысяч долларов в месяц, которые поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на годы вице-президентства его отца Джо Байдена.
Британская газета Daily Mail ранее цитировала обнаруженные ею электронные письма, из которых следует, что Хантер Байден мог содействовать обеспечению финансирования на Украине американского подрядчика, специализирующегося на исследованиях смертоносных патогенов. Об участии инвестиционного фонда Хантера Байдена в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине говорил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
Власти США отрицают само наличие военно-биологической программы на Украине и называют свое участие в работе биолабораторий в этой стране помощью в обеспечении сохранности потенциально опасных материалов.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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