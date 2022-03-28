https://ria.ru/20220328/barter-1780448344.html

Россия может перейти на бартер при расчетах с Западом, допустили в Госдуме

Россия может перейти на бартер при расчетах с Западом, допустили в Госдуме - РИА Новости, 28.03.2022

Россия может перейти на бартер при расчетах с Западом, допустили в Госдуме

Переход на бартер может стать одним из следующих шагов при расчетах России за товары с недружественными странами, то есть с теми, кто ввел против нее санкции,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:07

2022-03-28T13:07

2022-03-28T17:16

санкции в отношении россии

экономика

оксана дмитриева

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переход на бартер может стать одним из следующих шагов при расчетах России за товары с недружественными странами, то есть с теми, кто ввел против нее санкции, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению на рубли валюты платежа за поставки российского газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры. Дмитриева допускает, что одним из следующих шагов мог бы стать переход на бартерные расчеты по тем или иным товарам."Так или иначе следующая стадия в расчетах с недружественными странами – это условие, что мы готовы продать им, например, газ или нефть, титан или никель при условии, что они будут продавать нам то, что нужно нам, вопросы критического импорта. Еще один вариант – это вообще переход на бартер или клиринг", - сказала Дмитриева."Если говорить о поставках товаров со странами, с которыми у нас сбалансированное сальдо торгового баланса, то страны сами могут определять в какой валюте будет оплата. И в данной ситуации они могут использовать доллар или евро исключительно как счетную единицу, то есть используемую для целей вычисления, а не для реальной оплаты долларами или евро", - полагает депутат.В целом Дмитриева допускает, что при расчетах с другими странами "можно реанимировать очень многие инструменты или схемы из советской системы". Например, в рамках Совета экономической взаимопомощи использовался переводной рубль, а при расчетах "со странами другого мира, коллективного Запада, были и клиринговые расчеты, и бартерные", напомнила она.

https://ria.ru/20220328/gaz-1780437999.html

https://ria.ru/20220328/kriptovalyuta-1779662241.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, экономика, оксана дмитриева, госдума рф, россия