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Россия может перейти на бартер при расчетах с Западом, допустили в Госдуме - РИА Новости, 28.03.2022
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Россия может перейти на бартер при расчетах с Западом, допустили в Госдуме
Россия может перейти на бартер при расчетах с Западом, допустили в Госдуме - РИА Новости, 28.03.2022
Россия может перейти на бартер при расчетах с Западом, допустили в Госдуме
Переход на бартер может стать одним из следующих шагов при расчетах России за товары с недружественными странами, то есть с теми, кто ввел против нее санкции,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:07
2022-03-28T17:16
санкции в отношении россии
экономика
оксана дмитриева
госдума рф
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переход на бартер может стать одним из следующих шагов при расчетах России за товары с недружественными странами, то есть с теми, кто ввел против нее санкции, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению на рубли валюты платежа за поставки российского газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры. Дмитриева допускает, что одним из следующих шагов мог бы стать переход на бартерные расчеты по тем или иным товарам."Так или иначе следующая стадия в расчетах с недружественными странами – это условие, что мы готовы продать им, например, газ или нефть, титан или никель при условии, что они будут продавать нам то, что нужно нам, вопросы критического импорта. Еще один вариант – это вообще переход на бартер или клиринг", - сказала Дмитриева."Если говорить о поставках товаров со странами, с которыми у нас сбалансированное сальдо торгового баланса, то страны сами могут определять в какой валюте будет оплата. И в данной ситуации они могут использовать доллар или евро исключительно как счетную единицу, то есть используемую для целей вычисления, а не для реальной оплаты долларами или евро", - полагает депутат.В целом Дмитриева допускает, что при расчетах с другими странами "можно реанимировать очень многие инструменты или схемы из советской системы". Например, в рамках Совета экономической взаимопомощи использовался переводной рубль, а при расчетах "со странами другого мира, коллективного Запада, были и клиринговые расчеты, и бартерные", напомнила она.
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санкции в отношении россии, экономика, оксана дмитриева, госдума рф, россия
13:07 28.03.2022 (обновлено: 17:16 28.03.2022)
 
Россия может перейти на бартер при расчетах с Западом, допустили в Госдуме

Депутат Дмитриева допустила переход на бартер при расчетах с недружественными странами

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переход на бартер может стать одним из следующих шагов при расчетах России за товары с недружественными странами, то есть с теми, кто ввел против нее санкции, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.
Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению на рубли валюты платежа за поставки российского газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры. Дмитриева допускает, что одним из следующих шагов мог бы стать переход на бартерные расчеты по тем или иным товарам.
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"Так или иначе следующая стадия в расчетах с недружественными странами – это условие, что мы готовы продать им, например, газ или нефть, титан или никель при условии, что они будут продавать нам то, что нужно нам, вопросы критического импорта. Еще один вариант – это вообще переход на бартер или клиринг", - сказала Дмитриева.
"Если говорить о поставках товаров со странами, с которыми у нас сбалансированное сальдо торгового баланса, то страны сами могут определять в какой валюте будет оплата. И в данной ситуации они могут использовать доллар или евро исключительно как счетную единицу, то есть используемую для целей вычисления, а не для реальной оплаты долларами или евро", - полагает депутат.
В целом Дмитриева допускает, что при расчетах с другими странами "можно реанимировать очень многие инструменты или схемы из советской системы". Например, в рамках Совета экономической взаимопомощи использовался переводной рубль, а при расчетах "со странами другого мира, коллективного Запада, были и клиринговые расчеты, и бартерные", напомнила она.
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Санкции в отношении РоссииЭкономикаОксана ДмитриеваГосдума РФРоссия
 
 
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