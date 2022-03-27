https://ria.ru/20220327/vuchich-1780317451.html

Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине

Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине - РИА Новости, 27.03.2022

Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине

Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, считает... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:05

2022-03-27T12:05

2022-03-27T12:05

в мире

нагорный карабах

сербия

россия

сша

александр вучич

джо байден

владимир путин

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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, считает президент Сербии Александр Вучич."Для меня и первое, и второе заявление Байдена вчера были важными. Все остальное мы видели, о смене власти в разных странах… это их спорт. Не первый раз это слышим", - сказал сербский лидер в эфире TV Prva.По словам Вучича, он знает Байдена как весьма осторожного человека, который очень хорошо готовится к публичным выступлениям."В нашем первом разговоре с ним, а позднее познакомился с ним и лично, понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно… Вчерашнее заявление Байдена было важнее любого другого, потому что мы должны готовится к длительной борьбе и войне, и это меня обеспокоило", - сказал сербский лидер.Он отметил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе в данном контексте подтверждает обоснованность озабоченности.

https://ria.ru/20220326/bayden-1780279401.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220326/oskorbleniya-1780275117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нагорный карабах, сербия, россия, сша, александр вучич, джо байден, владимир путин