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Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине - РИА Новости, 27.03.2022
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Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине
Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине - РИА Новости, 27.03.2022
Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине
Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, считает... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:05
2022-03-27T12:05
в мире
нагорный карабах
сербия
россия
сша
александр вучич
джо байден
владимир путин
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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, считает президент Сербии Александр Вучич."Для меня и первое, и второе заявление Байдена вчера были важными. Все остальное мы видели, о смене власти в разных странах… это их спорт. Не первый раз это слышим", - сказал сербский лидер в эфире TV Prva.По словам Вучича, он знает Байдена как весьма осторожного человека, который очень хорошо готовится к публичным выступлениям."В нашем первом разговоре с ним, а позднее познакомился с ним и лично, понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно… Вчерашнее заявление Байдена было важнее любого другого, потому что мы должны готовится к длительной борьбе и войне, и это меня обеспокоило", - сказал сербский лидер.Он отметил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе в данном контексте подтверждает обоснованность озабоченности.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780279401.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220326/oskorbleniya-1780275117.html
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в мире, нагорный карабах, сербия, россия, сша, александр вучич, джо байден, владимир путин
12:05 27.03.2022
 
Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине

Глава Сербии Вучич заявил, что заявление Байдена о Путине говорит о развитии конфликта

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, считает президент Сербии Александр Вучич.
"Для меня и первое, и второе заявление Байдена вчера были важными. Все остальное мы видели, о смене власти в разных странах… это их спорт. Не первый раз это слышим", - сказал сербский лидер в эфире TV Prva.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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Байден снова сделал выпад в адрес Путина
По словам Вучича, он знает Байдена как весьма осторожного человека, который очень хорошо готовится к публичным выступлениям.
"В нашем первом разговоре с ним, а позднее познакомился с ним и лично, понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно… Вчерашнее заявление Байдена было важнее любого другого, потому что мы должны готовится к длительной борьбе и войне, и это меня обеспокоило", - сказал сербский лидер.
Он отметил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе в данном контексте подтверждает обоснованность озабоченности.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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В миреНагорный КарабахСербияРоссияСШААлександр ВучичДжо БайденВладимир Путин
 
 
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