https://ria.ru/20220327/ukraina-1780329314.html
Более 50% французов верят заявлениям России по Украине, показал опрос
Более 50% французов верят заявлениям России по Украине, показал опрос - РИА Новости, 27.03.2022
Более 50% французов верят заявлениям России по Украине, показал опрос
Больше половины опрошенных французов верят хотят бы одному из аргументов РФ по поводу спецоперации на Украине, об этом свидетельствуют данные опроса компании... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T13:55
2022-03-27T13:55
2022-03-27T13:55
в мире
эрик земмур
владимир путин
жан-люк меланшон
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луганская народная республика
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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Больше половины опрошенных французов верят хотят бы одному из аргументов РФ по поводу спецоперации на Украине, об этом свидетельствуют данные опроса компании Ifop, которые приводит телеканал CNews."Оказывается, 52% опрошенных верят хотя бы в один из российских тезисов об истоках войны на Украине", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Согласно опросу, 28% считают, что российскую операцию поддерживают русскоязычные украинцы, которые хотят освободиться от преследований. В том, что Украиной управляет "хунта", в которую "проникли" неонацисты, убеждены 10% респондентов.Отмечается, что наиболее "восприимчивыми к выступлениям (президента РФ) Владимира Путина" оказались сторонники главы левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и приверженца крайне правых взглядов Эрика Земмура.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/oon-1779412909.html
https://ria.ru/20220325/opros-1780047274.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эрик земмур, владимир путин, жан-люк меланшон, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Более 50% французов верят заявлениям России по Украине, показал опрос
Опрос показал, что более 50% французов верят заявлениям России о спецоперации на Украине