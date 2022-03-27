https://ria.ru/20220327/ukraina-1780290382.html

Экс-премьер Украины раскрыл план западных спецслужб против русскоязычных

Экс-премьер Украины раскрыл план западных спецслужб против русскоязычных - РИА Новости, 27.03.2022

Экс-премьер Украины раскрыл план западных спецслужб против русскоязычных

Киевские власти в последние годы последовательно реализовывали план западных спецслужб по переселению националистически настроенных жителей Западной Украины в... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T02:39

2022-03-27T02:39

2022-03-27T03:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

мариуполь

киев

украина

харьков

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Киевские власти в последние годы последовательно реализовывали план западных спецслужб по переселению националистически настроенных жителей Западной Украины в русскоязычные регионы страны, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с порталом "Украина.ру".Таким образом Киев и Запад стремились ослабить пророссийские настроения на юго-востоке страны.Он также отметил, что размещение боевых позиций националистических формирований в жилых домах в Мариуполе показывает, что радикалы считают этот город чужим для себя.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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