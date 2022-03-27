https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

Запад готов воевать до последнего украинца и после поражения Киева

Запад готов воевать до последнего украинца и после поражения Киева - РИА Новости, 27.03.2022

Запад готов воевать до последнего украинца и после поражения Киева

Идея поставок вооружения на Украину, причем любого, кроме, может быть, ОМП (пока что), зримо овладевает умами европейских политиков. Конфликт перешел в ту... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:00

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Идея поставок вооружения на Украину, причем любого, кроме, может быть, ОМП (пока что), зримо овладевает умами европейских политиков. Конфликт перешел в ту стадию, когда о былом запрете на поставку оружия, тем более летального, никто не вспоминает.В идее "ленд-лиза 2022" есть своя логика. Поскольку страны НАТО ясно выразили свое нежелание (и неготовность) самим участвовать в боевых действиях и в то же время изъявляют беззаветную решимость воевать до последнего украинского солдата, из этого следует необходимость снабжать украинского союзника средствами ведения войны — и щедро снабжать. Чтобы ВСУ не знали ни снарядного голода, ни дефицита танков и самолетов. Украинцы бьются, не щадя живота своего, а НАТО выступает в качестве арсенала демократии. Все при деле.Эту идею высказал, например, польский министр иностранных дел Збигнев Рау. "Президент России требует от Киева безоговорочной капитуляции, и у международного сообщества есть единственный способ повлиять на это: вооружить Украину до зубов".До зубов так до зубов, но как это исполнить. Украинские порты на Черном море блокированы. Сухопутные транспорты с оружием являются на территории Украины законной военной целью, и много ли их доедет до линии фронта, учитывая господство русских сил в воздухе? То же относится и к перегонке самолетов своим ходом из Польши. Долетят очень не все. Поставка боеприпасов и ГСМ — же проблема. Горят они хорошо.То есть у пана Рау гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить.В этом смысле проект, изложенный премьером Ее Величества Борисом Джонсоном более sophisticated. Он заявил о готовности Запада начать перевооружение Украины, но не сейчас, как предлагает польский министр, а после завершения нынешней кампании: "Запад готов укрепить иглы украинского дикобраза, чтобы сделать его в будущем неудобоваримым для российских войск, — можно представить, что сторонники Украины на Западе поставят столько вооружений, отправят столько инструкторов, будут оказывать такую разведывательную помощь, что это создаст своего рода сдерживающий механизм для воспрепятствования возможности России снова вторгнуться".Правда, и здесь слишком много "если".Производительность одного великобританского ВПК явно недостаточна, чтобы в должной мере укрепить украинского дикобраза. То, что с танками все очень не слава богу, было известно еще до 24 февраля. Что с ПЗРК тоже неважно, рассказал сам военный министр Уоллес в беседе с мнимым украинским премьером Шмыгалем (в действительности с пранкерами Вованом и Лексусом).Тем самым необходимо, чтобы на потребности ВСУ работал весь ВПК западного мира. Готовы ли к этому оружейники Франции, Германии, Италии, etc. — понятно не в полной мере. И не всем нравится идея дальше увязать в этом конфликте, и большие экономические проблемы Европы могут затруднить перестройку ее экономики на военные рельсы. Пока что "Евросовет ожидает, что Еврокомиссия в координации с Европейским оборонным агентством подготовит к середине мая анализ пробелов в инвестициях в оборонную промышленность, а также подготовит предложения, другие необходимые инициативы для усиления европейской оборонной промышленности", однако анализ пробелов и подготовка брюссельской бюрократией инициатив (которые то ли будут исполнены, то ли нет) — это все весьма неопределенно.Возможно, европейские островитяне Джонсон и пр. рассуждают в духе "война все спишет", в том числе и непомерный рост расходов на вооружение. Но все ли страны Европы исполнены такого бесстрашия (ведь война — это всегда столкновение с неясным исходом), неизвестно.Равно как неизвестно, излагает Джонсон общую согласованную позицию или же выступает в роли козла-провокатора, тогда как прочие далеко не столь решительны.Но даже это не так важно, ибо в начинании британского премьера есть одно очень сильное допущение. Он предлагает укреплять военную мощь Украины после завершения нынешних военных действий. Очевидно, с основанием полагая, что в нынешней обстановке вся поставляемая продукция ВПК станет горелым металлическим ломом, а европейские инструкторы — удобрением для украинских полей. А это не совсем то, что нужно Западу.Поэтому нужно дождаться замирения и, когда российские ракеты перестанут поражать военные цели на территории Украины, использовать это время для усиленного перевооружения ВСУ. Иначе говоря, дождаться стоп-приказа, после которого будет подписан очередной "Хасавюрт" или "Минск", позволяющий Киеву с помощью Запада усиленно готовиться к реваншу.Все логично, и прецеденты в послесоветской истории имеются, однако неясно, на чем базируется уверенность, что и в этот раз все военные достижения будут успешно обнулены политиками. Кроме простой индукции — "если в 1996 году был Хасавюрт, то и в 2022-м будет", — других оснований тут не просматривается. Притом что между 1996 и 2022 годами наблюдается разница, и немалая.Понеся неизбежные военные, а также дипломатические и экономические потери, после чего полностью отказаться от целей, ради которых с этими потерями смирялись, и возвратиться к status quo на 23 февраля — это если не самоубийство, то близко к тому. Ибо status quo — это находящаяся под боком у России территория, контролируемая нацистами, уверенными в своей безнаказанности, и территория, бешено вооружающаяся. Причем не только конвенциональным оружием, но и ОМП.Согласно плану Джонсона, крайне враждебная к России и русским киевская власть снова обретет бесконтрольность, безнаказанность и получит возможность к на сей раз успешному реваншу — Москва же будет на все это благодушно взирать.Иным представляется, что премьер Ее Величества тут находится в состоянии сильного заблуждения.

https://ria.ru/20220320/oligarkhi-1779036755.html

https://ria.ru/20220306/propaganda-1776813511.html

https://ria.ru/20220130/zapad-1770138586.html

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