https://ria.ru/20220327/spetsoperatsiya-1780353145.html

День 32-й: ВС России уничтожили 1656 единиц бронетехники Украины

День 32-й: ВС России уничтожили 1656 единиц бронетехники Украины - РИА Новости, 27.03.2022

День 32-й: ВС России уничтожили 1656 единиц бронетехники Украины

ВС РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники войск Украины, за прошедшие сутки ВКС России... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T18:30

2022-03-27T18:30

2022-03-27T18:30

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

сша

донбасс

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники войск Украины, за прошедшие сутки ВКС России уничтожили 67 военных объектов Украины, глава ЛНР Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав Российской Федерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ход спецоперацииВС РФ с начала проведения специальной операции уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники войск Украины. Российские средства противовоздушной обороны сбили прошедшей ночью 18 украинских беспилотников. Во Львове высокоточным оружием в субботу была уничтожена крупная база горючего, обеспечивавшая топливом украинские войска, в том числе под Киевом. Высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесен удар по складу ракет к комплексам С-300 и "Бук" в 30 километрах от Киева. Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили 67 военных объектов Украины.Референдум ЛНРГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав Российской Федерации. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в РФ, если оно не противоречит их конституциям, Россия признала их суверенитет.Реакция на резкие высказывания БайденаПрезидент Франции Эммануэль Макрон, комментируя оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в отношении главы российского государства Владимира Путина, сказал, что не стал бы использовать подобного рода слова. Президент Сербии Александр Вучич считает, что резкие заявления президента США в адрес президента РФ говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта. Байден ранее вновь недипломатично высказался о Путине во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины. Это далеко не первый случай, когда хозяин Белого дома позволил себе резко высказаться о российском коллеге.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

донецкая народная республика

россия

сша

донбасс

украина

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Штурмовики Су-25 уничтожили склады с вооружением ВСУ. Кадры Минобороны РФ Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины. На видео демонстрируется ночной взлёт штурмовика Су-25 с полосы. Затем показана запись с прицела самолёта - он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами. 2022-03-27T18:30 true PT0M28S

Минобороны об уничтожении склада ракет к комплексам С-300 и "Бук" Российские военные ударили по складу ракет к комплексам С-300 и "Бук" в тридцати километрах от Киева, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее города Киев", — сказал он. 2022-03-27T18:30 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, сша, донбасс, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика