Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов
Минкульт Украины предложил ввести санкции против Баскова, Газманова, Тимати и Машкова
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПевец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".
Певец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 актеров, музыкантов, певцов и телеведущих России за поддержку спецоперации РФ.
"Министерство культуры и информационной политики предложило дополнить санкционный список… Певцы и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн, он же Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов, он же Тимати", - говорится в сообщении Минкульта Украины в Facebook*.
По информации ведомства, всего в новом санкционном списке 47 человек, которые выступали в поддержку спецоперации РФ на Украине. Среди них также телеведущий Роман Бабаян, телеведущий Алексей Гудошников, актеры и режиссеры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров.
В ведомстве отметили, что кабмин одобрил это предложение, теперь согласовать решение должны Совет нацбезопасности и обороны Украины и президент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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