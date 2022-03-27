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Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов - РИА Новости, 27.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780337725.html
Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов
Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов - РИА Новости, 27.03.2022
Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов
Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 актеров, музыкантов, певцов и телеведущих России за поддержку спецоперации РФ. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:18
2022-03-27T15:18
культура
новости культуры
николай басков
владимир машков
тимати (тимур юнусов)
полина гагарина
украина
лариса долина
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 актеров, музыкантов, певцов и телеведущих России за поддержку спецоперации РФ."Министерство культуры и информационной политики предложило дополнить санкционный список… Певцы и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн, он же Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов, он же Тимати", - говорится в сообщении Минкульта Украины в Facebook*.По информации ведомства, всего в новом санкционном списке 47 человек, которые выступали в поддержку спецоперации РФ на Украине. Среди них также телеведущий Роман Бабаян, телеведущий Алексей Гудошников, актеры и режиссеры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров.В ведомстве отметили, что кабмин одобрил это предложение, теперь согласовать решение должны Совет нацбезопасности и обороны Украины и президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220327/kirkorov-1780329511.html
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новости культуры, николай басков, владимир машков, тимати (тимур юнусов), полина гагарина, украина, лариса долина, николай расторгуев
15:18 27.03.2022
 
Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов

Минкульт Украины предложил ввести санкции против Баскова, Газманова, Тимати и Машкова

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПевец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".
Певец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина За сильную Россию! на стадионе Лужники. - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Певец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 актеров, музыкантов, певцов и телеведущих России за поддержку спецоперации РФ.
"Министерство культуры и информационной политики предложило дополнить санкционный список… Певцы и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн, он же Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов, он же Тимати", - говорится в сообщении Минкульта Украины в Facebook*.
По информации ведомства, всего в новом санкционном списке 47 человек, которые выступали в поддержку спецоперации РФ на Украине. Среди них также телеведущий Роман Бабаян, телеведущий Алексей Гудошников, актеры и режиссеры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров.
В ведомстве отметили, что кабмин одобрил это предложение, теперь согласовать решение должны Совет нацбезопасности и обороны Украины и президент.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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