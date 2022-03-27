https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780337725.html

Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов

Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов - РИА Новости, 27.03.2022

Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов

Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 актеров, музыкантов, певцов и телеведущих России за поддержку спецоперации РФ. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:18

2022-03-27T15:18

2022-03-27T15:18

культура

новости культуры

николай басков

владимир машков

тимати (тимур юнусов)

полина гагарина

украина

лариса долина

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 актеров, музыкантов, певцов и телеведущих России за поддержку спецоперации РФ."Министерство культуры и информационной политики предложило дополнить санкционный список… Певцы и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн, он же Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов, он же Тимати", - говорится в сообщении Минкульта Украины в Facebook*.По информации ведомства, всего в новом санкционном списке 47 человек, которые выступали в поддержку спецоперации РФ на Украине. Среди них также телеведущий Роман Бабаян, телеведущий Алексей Гудошников, актеры и режиссеры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров.В ведомстве отметили, что кабмин одобрил это предложение, теперь согласовать решение должны Совет нацбезопасности и обороны Украины и президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220327/kirkorov-1780329511.html

https://ria.ru/20220325/latviya-1780058442.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, николай басков, владимир машков, тимати (тимур юнусов), полина гагарина, украина, лариса долина, николай расторгуев