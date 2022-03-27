01:21 27.03.2022 (обновлено: 01:23 27.03.2022)
"Мы не просим больше": Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты
Президент Украины Зеленский: стране нужен хотя бы один процент самолетов и танков НАТО
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые "пылятся" в странах НАТО, обвинив партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений.
"Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто припадает пылью. <...> Всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше", — сказал Зеленский в видеообращении.
По его мнению, необходимость предоставления вооружений Киеву — позиция не только Украины, но и "абсолютного большинства населения Европы".
Вчера, 08:00Россия отвечает за Украину
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.