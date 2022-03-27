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"Мы не просим больше": Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты - РИА Новости, 27.03.2022
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"Мы не просим больше": Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты
"Мы не просим больше": Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты - РИА Новости, 27.03.2022
"Мы не просим больше": Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты
Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые "пылятся" в странах НАТО, обвинив... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T01:21
2022-03-27T01:23
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые "пылятся" в странах НАТО, обвинив партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений.Безопасность Украины, утверждает Зеленский, равноценна безопасности всей Европы.По его мнению, необходимость предоставления вооружений Киеву — позиция не только Украины, но и "абсолютного большинства населения Европы".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, владимир зеленский, украина
01:21 27.03.2022 (обновлено: 01:23 27.03.2022)
 
"Мы не просим больше": Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты

Президент Украины Зеленский: стране нужен хотя бы один процент самолетов и танков НАТО

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые "пылятся" в странах НАТО, обвинив партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений.
Безопасность Украины, утверждает Зеленский, равноценна безопасности всей Европы.

"Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто припадает пылью. <...> Всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше", — сказал Зеленский в видеообращении.

По его мнению, необходимость предоставления вооружений Киеву — позиция не только Украины, но и "абсолютного большинства населения Европы".
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
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