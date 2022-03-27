https://ria.ru/20220327/samolety-1780289479.html

"Мы не просим больше": Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты

"Мы не просим больше": Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты - РИА Новости, 27.03.2022

"Мы не просим больше": Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты

Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые "пылятся" в странах НАТО, обвинив... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T01:21

2022-03-27T01:21

2022-03-27T01:23

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые "пылятся" в странах НАТО, обвинив партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений.Безопасность Украины, утверждает Зеленский, равноценна безопасности всей Европы.По его мнению, необходимость предоставления вооружений Киеву — позиция не только Украины, но и "абсолютного большинства населения Европы".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, владимир зеленский, украина