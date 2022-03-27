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Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.03.2022
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Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в спецоперации на Украине
Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.03.2022
Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в спецоперации на Украине
Президент Владимир Путин в своем видеообращении в честь Дня войск Национальной гвардии России поблагодарил сотрудников Росгвардии, участвующих в специальной... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T00:07
2022-03-27T11:08
общество
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
москва
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в своем видеообращении в честь Дня войск Национальной гвардии России поблагодарил сотрудников Росгвардии, участвующих в специальной военной операции на Украине.Он особенно отметил действия сотрудников подразделений, которые участвуют в военной операции на Украине."Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации — в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно. Проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные, сложнейшие задачи", — отметил Путин.Глава государства добавил, что сотрудники силового ведомства также задействованы в работе и на других направлениях.Путин добавил, что эта служба войск стала "надежным звеном в единой государственной системе обеспечения правопорядка".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
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общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, москва
00:07 27.03.2022 (обновлено: 11:08 27.03.2022)
 
Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в спецоперации на Украине

Президент России Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в своем видеообращении в честь Дня войск Национальной гвардии России поблагодарил сотрудников Росгвардии, участвующих в специальной военной операции на Украине.

"Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо. Спасибо за стойкость и безупречную службу России. За верность Отечеству, присяге и долгу. Еще раз поздравляю бойцов и командиров, весь личный состав и, конечно, ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником. Желаю всем вам, вашим семьям здоровья, успехов, удачи", — заявил Путин.

Он особенно отметил действия сотрудников подразделений, которые участвуют в военной операции на Украине.
"Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации — в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно. Проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные, сложнейшие задачи", — отметил Путин.
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Глава государства добавил, что сотрудники силового ведомства также задействованы в работе и на других направлениях.

"Вы вносите значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, осуществляете охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваетесь весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы. Своей повседневной службой росгвардейцы стремятся приумножить лучшие профессиональные традиции, с глубоким, искренним уважением относятся к ветеранам внутренних войск, ОМОНа, СОБРа — структур, ставших основой современной Росгвардии. Равняются на них", — отметил президент.

Путин добавил, что эта служба войск стала "надежным звеном в единой государственной системе обеспечения правопорядка".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
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