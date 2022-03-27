Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/reyting-1780190328.html
Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России
Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России - РИА Новости, 27.03.2022
Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России
В сложившейся экономический ситуации рейтинги международных агентств не оказывают существенного влияния на ситуацию в России и российской экономике, рассказал... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T02:15
2022-03-27T02:15
экономика
россия
лазарь бадалов
финансовый университет при правительстве рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150541/62/1505416284_63:0:3137:1729_1920x0_80_0_0_6ed9d6f4c2046756c7c2b370f2be7e00.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В сложившейся экономический ситуации рейтинги международных агентств не оказывают существенного влияния на ситуацию в России и российской экономике, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов.Он обратил внимание, что такие рейтинги нужны для привлечения инвестиций и займов на международных рынках.Так как Россия на сегодняшний день отрезана от мировой экономики, уровень кредитного рейтинга нашего государства никого не интересует, считает специалист. Так что рейтинги кредитных агентств остались в прошлом, предположил он.
https://ria.ru/20220315/reyting-1778215500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150541/62/1505416284_447:0:2752:1729_1920x0_80_0_0_8c8e57063638ad448b39b6fee420cb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, лазарь бадалов, финансовый университет при правительстве рф
02:15 27.03.2022
 
Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России

Эксперт Бадалов: сейчас кредитные рейтинги России от международных агентств неважны

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В сложившейся экономический ситуации рейтинги международных агентств не оказывают существенного влияния на ситуацию в России и российской экономике, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов.
“Россия сейчас от всего этого отрезана, следовательно, никого уровень кредитного рейтинга не интересует", — пояснил Бадалов.
Он обратил внимание, что такие рейтинги нужны для привлечения инвестиций и займов на международных рынках.
Так как Россия на сегодняшний день отрезана от мировой экономики, уровень кредитного рейтинга нашего государства никого не интересует, считает специалист. Так что рейтинги кредитных агентств остались в прошлом, предположил он.
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 11:25
ЕС запретит европейским агентствам выставлять рейтинги России
 
ЭкономикаРоссияЛазарь БадаловФинансовый университет при Правительстве РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала