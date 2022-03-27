https://ria.ru/20220327/reyting-1780190328.html

Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России

Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России - РИА Новости, 27.03.2022

Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России

В сложившейся экономический ситуации рейтинги международных агентств не оказывают существенного влияния на ситуацию в России и российской экономике, рассказал... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T02:15

2022-03-27T02:15

2022-03-27T02:15

экономика

россия

лазарь бадалов

финансовый университет при правительстве рф

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В сложившейся экономический ситуации рейтинги международных агентств не оказывают существенного влияния на ситуацию в России и российской экономике, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов.Он обратил внимание, что такие рейтинги нужны для привлечения инвестиций и займов на международных рынках.Так как Россия на сегодняшний день отрезана от мировой экономики, уровень кредитного рейтинга нашего государства никого не интересует, считает специалист. Так что рейтинги кредитных агентств остались в прошлом, предположил он.

https://ria.ru/20220315/reyting-1778215500.html

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экономика, россия, лазарь бадалов, финансовый университет при правительстве рф