https://ria.ru/20220327/reyting-1780190328.html
Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России
Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России - РИА Новости, 27.03.2022
Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России
В сложившейся экономический ситуации рейтинги международных агентств не оказывают существенного влияния на ситуацию в России и российской экономике, рассказал... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T02:15
2022-03-27T02:15
2022-03-27T02:15
экономика
россия
лазарь бадалов
финансовый университет при правительстве рф
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В сложившейся экономический ситуации рейтинги международных агентств не оказывают существенного влияния на ситуацию в России и российской экономике, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов.Он обратил внимание, что такие рейтинги нужны для привлечения инвестиций и займов на международных рынках.Так как Россия на сегодняшний день отрезана от мировой экономики, уровень кредитного рейтинга нашего государства никого не интересует, считает специалист. Так что рейтинги кредитных агентств остались в прошлом, предположил он.
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экономика, россия, лазарь бадалов, финансовый университет при правительстве рф
Эксперт назвал последствия снижения кредитного рейтинга России
Эксперт Бадалов: сейчас кредитные рейтинги России от международных агентств неважны