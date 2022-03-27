Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту
Бывший президент США Трамп: Байден убил американскую мечту
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин, а глава страны Джо Байден убил "американскую мечту".
"Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту", — сказал Трамп на митинге сторонников в городе Коммерс, штата Джорджия.
"Вторжения на Украину никогда не должно было произойти. И как все говорят: если бы я был в Белом доме", — сказал политик.
Как заявил Трамп, ситуация вокруг Украины бы не развивалась нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал "сонный сукин сын".
"Демократы плохи в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины, этого никогда не должно было случиться", — сказал Трамп.
Он связал происходящее вокруг Украины с неудачами США при выводе войск из Афганистана. "Без этого вы бы не увидели Украину. Я думаю, (президент РФ Владимир) Путин смотрел и говорил: господи, эти люди некомпетентны", — сказал Трамп.
По словам Трампа, проблемы у США есть и в отношениях с НАТО. "Эти люди не верят нашему представительству", — сказал он.
Трамп припомнил Байдену рекордную инфляцию и цены на бензин.
Лидер КНР Си Цзиньпин, по его словам, сделает выводы, увидев происходящее и "слабое руководство" США. "Тайвань следующий… Очень высока вероятность, что он вторгнется в Тайвань", — сказал Трамп.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.