https://ria.ru/20220327/mechta-1780296017.html

Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту

Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту - РИА Новости, 27.03.2022

Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин, а глава страны РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T07:26

2022-03-27T07:26

2022-03-27T07:26

в мире

си цзиньпин

владимир путин

сша

россия

вооруженные силы рф

нато

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776691243_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_17a70f4c067c40ccb5b38169319148df.jpg

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин, а глава страны Джо Байден убил "американскую мечту"."Вторжения на Украину никогда не должно было произойти. И как все говорят: если бы я был в Белом доме", — сказал политик.Как заявил Трамп, ситуация вокруг Украины бы не развивалась нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал "сонный сукин сын"."Демократы плохи в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины, этого никогда не должно было случиться", — сказал Трамп.Он связал происходящее вокруг Украины с неудачами США при выводе войск из Афганистана. "Без этого вы бы не увидели Украину. Я думаю, (президент РФ Владимир) Путин смотрел и говорил: господи, эти люди некомпетентны", — сказал Трамп.По словам Трампа, проблемы у США есть и в отношениях с НАТО. "Эти люди не верят нашему представительству", — сказал он.Трамп припомнил Байдену рекордную инфляцию и цены на бензин.Лидер КНР Си Цзиньпин, по его словам, сделает выводы, увидев происходящее и "слабое руководство" США. "Тайвань следующий… Очень высока вероятность, что он вторгнется в Тайвань", — сказал Трамп.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/bayden-1779958266.html

https://ria.ru/20220327/slabost-1780291753.html

https://ria.ru/20220326/dokazatelstva-1780280390.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, си цзиньпин, владимир путин, сша, россия, вооруженные силы рф, нато, дональд трамп, джо байден