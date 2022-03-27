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Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту - РИА Новости, 27.03.2022
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Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту
Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту - РИА Новости, 27.03.2022
Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин, а глава страны РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T07:26
2022-03-27T07:26
в мире
си цзиньпин
владимир путин
сша
россия
вооруженные силы рф
нато
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин, а глава страны Джо Байден убил "американскую мечту"."Вторжения на Украину никогда не должно было произойти. И как все говорят: если бы я был в Белом доме", — сказал политик.Как заявил Трамп, ситуация вокруг Украины бы не развивалась нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал "сонный сукин сын"."Демократы плохи в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины, этого никогда не должно было случиться", — сказал Трамп.Он связал происходящее вокруг Украины с неудачами США при выводе войск из Афганистана. "Без этого вы бы не увидели Украину. Я думаю, (президент РФ Владимир) Путин смотрел и говорил: господи, эти люди некомпетентны", — сказал Трамп.По словам Трампа, проблемы у США есть и в отношениях с НАТО. "Эти люди не верят нашему представительству", — сказал он.Трамп припомнил Байдену рекордную инфляцию и цены на бензин.Лидер КНР Си Цзиньпин, по его словам, сделает выводы, увидев происходящее и "слабое руководство" США. "Тайвань следующий… Очень высока вероятность, что он вторгнется в Тайвань", — сказал Трамп.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/bayden-1779958266.html
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, сша, россия, вооруженные силы рф, нато, дональд трамп, джо байден
07:26 27.03.2022
 
Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту

Бывший президент США Трамп: Байден убил американскую мечту

© REUTERS / Marco BelloБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Marco Bello
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин, а глава страны Джо Байден убил "американскую мечту".

"Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту", — сказал Трамп на митинге сторонников в городе Коммерс, штата Джорджия.

"Вторжения на Украину никогда не должно было произойти. И как все говорят: если бы я был в Белом доме", — сказал политик.
Как заявил Трамп, ситуация вокруг Украины бы не развивалась нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал "сонный сукин сын".
"Демократы плохи в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины, этого никогда не должно было случиться", — сказал Трамп.
Байден и Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Байден шуткой прокомментировал возможное участие Трампа на выборах
Он связал происходящее вокруг Украины с неудачами США при выводе войск из Афганистана. "Без этого вы бы не увидели Украину. Я думаю, (президент РФ Владимир) Путин смотрел и говорил: господи, эти люди некомпетентны", — сказал Трамп.
По словам Трампа, проблемы у США есть и в отношениях с НАТО. "Эти люди не верят нашему представительству", — сказал он.
Трамп припомнил Байдену рекордную инфляцию и цены на бензин.
Лидер КНР Си Цзиньпин, по его словам, сделает выводы, увидев происходящее и "слабое руководство" США. "Тайвань следующий… Очень высока вероятность, что он вторгнется в Тайвань", — сказал Трамп.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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В миреСи ЦзиньпинВладимир ПутинСШАРоссияВооруженные силы РФНАТОДональд ТрампДжо Байден
 
 
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