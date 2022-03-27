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Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z"

Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z" - РИА Новости, 27.03.2022

Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z"

Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного"... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T03:03

2022-03-27T03:03

2022-03-27T06:44

в мире

швейцария

москва

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного" истолкования знака, сообщает газета Telegraph."Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву "Z" в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости", — сообщила компания газете.Логотип компании — белая буква "Z" на синем фоне, он используется, в том числе, на сайте страховщика.В компании работают 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, ее деятельность охватывает более 210 стран и территорий.

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швейцария

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, швейцария, москва