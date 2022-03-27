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Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z"
Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z" - РИА Новости, 27.03.2022
Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z"
Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного"... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T03:03
2022-03-27T03:03
2022-03-27T06:44
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного" истолкования знака, сообщает газета Telegraph."Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву "Z" в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости", — сообщила компания газете.Логотип компании — белая буква "Z" на синем фоне, он используется, в том числе, на сайте страховщика.В компании работают 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, ее деятельность охватывает более 210 стран и территорий.
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РИА Новости
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РИА Новости
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03:03 27.03.2022 (обновлено: 06:44 27.03.2022)
Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z"
Крупный страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z" из-за "неверного" толкования
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного" истолкования знака, сообщает газета Telegraph
.
"Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву "Z" в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости", — сообщила компания газете.
Логотип компании — белая буква "Z" на синем фоне, он используется, в том числе, на сайте страховщика.
В компании работают 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, ее деятельность охватывает более 210 стран и территорий.