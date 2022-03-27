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Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z" - РИА Новости, 27.03.2022
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Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z"
Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z" - РИА Новости, 27.03.2022
Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z"
Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного"... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T03:03
2022-03-27T06:44
в мире
швейцария
москва
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного" истолкования знака, сообщает газета Telegraph."Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву "Z" в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости", — сообщила компания газете.Логотип компании — белая буква "Z" на синем фоне, он используется, в том числе, на сайте страховщика.В компании работают 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, ее деятельность охватывает более 210 стран и территорий.
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швейцария
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в мире, швейцария, москва
03:03 27.03.2022 (обновлено: 06:44 27.03.2022)
 
Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z"

Крупный страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z" из-за "неверного" толкования

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного" истолкования знака, сообщает газета Telegraph.
"Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву "Z" в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости", — сообщила компания газете.
Логотип компании — белая буква "Z" на синем фоне, он используется, в том числе, на сайте страховщика.
В компании работают 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, ее деятельность охватывает более 210 стран и территорий.
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