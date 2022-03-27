https://ria.ru/20220327/ldnr-1780318931.html

ЛНР и ДНР вправе провести референдум, заявил Клишас

ЛНР и ДНР вправе провести референдум, заявил Клишас - РИА Новости, 27.03.2022

ЛНР и ДНР вправе провести референдум, заявил Клишас

ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в РФ, если оно не противоречит их конституциям, Россия признала их суверенитет, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:15

2022-03-27T12:15

2022-03-27T14:03

обострение ситуации в днр и лнр

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андрей клишас

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в РФ, если оно не противоречит их конституциям, Россия признала их суверенитет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее в воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России."Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями", - заявил Клишас, отвечая на вопрос, как может Россия отреагировать на возможный референдум.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780318506.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, днр, андрей клишас