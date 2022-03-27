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ЛНР и ДНР вправе провести референдум, заявил Клишас - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ldnr-1780318931.html
ЛНР и ДНР вправе провести референдум, заявил Клишас
ЛНР и ДНР вправе провести референдум, заявил Клишас - РИА Новости, 27.03.2022
ЛНР и ДНР вправе провести референдум, заявил Клишас
ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в РФ, если оно не противоречит их конституциям, Россия признала их суверенитет, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:15
2022-03-27T14:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
днр
андрей клишас
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в РФ, если оно не противоречит их конституциям, Россия признала их суверенитет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее в воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России."Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями", - заявил Клишас, отвечая на вопрос, как может Россия отреагировать на возможный референдум.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780318506.html
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в мире, лнр, днр, андрей клишас
12:15 27.03.2022 (обновлено: 14:03 27.03.2022)
 
ЛНР и ДНР вправе провести референдум, заявил Клишас

Клишас: ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в состав России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Сотрудники МЧС ЛНР совместно со спасателями освобожденного города Старобельска устанавливают временный палаточный городок для беженцев
 Сотрудники МЧС ЛНР совместно со спасателями освобожденного города Старобельска устанавливают временный палаточный городок для беженцев - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ЛНР совместно со спасателями освобожденного города Старобельска устанавливают временный палаточный городок для беженцев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в РФ, если оно не противоречит их конституциям, Россия признала их суверенитет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее в воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
12:12
Советник Эрдогана заявил о необходимости поддержки Украины
"Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями", - заявил Клишас, отвечая на вопрос, как может Россия отреагировать на возможный референдум.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРДНРАндрей Клишас
 
 
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