12:15 27.03.2022 (обновлено: 14:03 27.03.2022)
ЛНР и ДНР вправе провести референдум, заявил Клишас
Клишас: ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в состав России
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Сотрудники МЧС ЛНР совместно со спасателями освобожденного города Старобельска устанавливают временный палаточный городок для беженцев
Сотрудники МЧС ЛНР совместно со спасателями освобожденного города Старобельска устанавливают временный палаточный городок для беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в РФ, если оно не противоречит их конституциям, Россия признала их суверенитет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее в воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
"Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями", - заявил Клишас, отвечая на вопрос, как может Россия отреагировать на возможный референдум.