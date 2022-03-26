https://ria.ru/20220326/ukraina-1780254003.html

Глава Минобороны Украины оценил итоги встречи с Байденом

Глава Минобороны Украины оценил итоги встречи с Байденом - РИА Новости, 26.03.2022

Глава Минобороны Украины оценил итоги встречи с Байденом

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оценивает состоявшуюся в Варшаве встречу с президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T17:45

2022-03-26T17:45

2022-03-26T17:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

энтони блинкен

джо байден

дмитрий кулеба

алексей резников

украина

министерство обороны украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оценивает состоявшуюся в Варшаве встречу с президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном "с осторожным оптимизмом".Ранее в субботу Белый дом сообщил, что Байден обсудил в ходе состоявшейся в Варшаве встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и Резниковым перспективы дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. С американской стороны во встрече приняли участие Блинкен и Остин. Кроме того, главы украинских МИД и минобороны провели с американскими коллегами встречу в формате "2+2"."Я оцениваю нашу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречу с Джо Байденом, Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном с осторожным оптимизмом. Обсудили насущные потребности украинской армии. Президент Байден заявил: "Украина вдохновила весь мир". Обнадеживает. Мы живем в эпоху украиноцентризма, но во взаимной борьбе с общим врагом", - написал Резников в своем Twitter-аккаунте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780253421.html

https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энтони блинкен, джо байден, дмитрий кулеба, алексей резников, украина, министерство обороны украины, варшава, ллойд остин, сша