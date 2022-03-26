Глава Минобороны Украины оценил итоги встречи с Байденом
Министр обороны Украины Резников оценил итоги встречи с Байденом с осторожным оптимизмом
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оценивает состоявшуюся в Варшаве встречу с президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном "с осторожным оптимизмом".
Ранее в субботу Белый дом сообщил, что Байден обсудил в ходе состоявшейся в Варшаве встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и Резниковым перспективы дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. С американской стороны во встрече приняли участие Блинкен и Остин. Кроме того, главы украинских МИД и минобороны провели с американскими коллегами встречу в формате "2+2".
"Я оцениваю нашу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречу с Джо Байденом, Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном с осторожным оптимизмом. Обсудили насущные потребности украинской армии. Президент Байден заявил: "Украина вдохновила весь мир". Обнадеживает. Мы живем в эпоху украиноцентризма, но во взаимной борьбе с общим врагом", - написал Резников в своем Twitter-аккаунте.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.