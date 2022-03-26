https://ria.ru/20220326/ukraina-1780253421.html

Кулеба рассказал, какие темы обсудил на встрече с Байденом

Кулеба рассказал, какие темы обсудил на встрече с Байденом - РИА Новости, 26.03.2022

Кулеба рассказал, какие темы обсудил на встрече с Байденом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что он и министр обороны страны Алексей Резников на встрече с американскими коллегами Энтони Блинкеном РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T17:38

2022-03-26T17:38

2022-03-26T17:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

мид украины

дмитрий кулеба

алексей резников

джо байден

энтони блинкен

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что он и министр обороны страны Алексей Резников на встрече с американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином с участием президента США Джо Байдена обсуждали усиление санкций против России."Мы проговорили конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, говорили про санкции... Над новыми санкциями уже работаем. Я коснулся вопроса закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Мы говорили про то, чтобы применять индивидуальные санкции не только против олигархов российских и ближайшего окружения (президента РФ Владимира – ред.) Путина, а и против всех политических фигур РФ, потому что они все - часть агрессивной машины", - сказал Кулеба в видео, которое выложил на своей странице в соцсети Facebook*.Как добавил глава МИД Украины, "мы очень четко договорились, как и с какими странами работать, чтобы они не становились пространством для обхода санкций РФ".По словам Кулебы, Байден заявил, что США "непоколебимо будут с Украиной во всем" до победы Киева. Он добавил, что на встрече также обсуждались поставки оружия Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220320/perezagruzka-1779029087.html

https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, мид украины, дмитрий кулеба, алексей резников, джо байден, энтони блинкен, ллойд остин