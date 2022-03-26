Кулеба рассказал, какие темы обсудил на встрече с Байденом
Кулеба: на встрече с участием Байдена обсуждалось усиление антироссийских санкций
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден принял участие во встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве
Президент США Джо Байден принял участие во встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что он и министр обороны страны Алексей Резников на встрече с американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином с участием президента США Джо Байдена обсуждали усиление санкций против России.
"Мы проговорили конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, говорили про санкции... Над новыми санкциями уже работаем. Я коснулся вопроса закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Мы говорили про то, чтобы применять индивидуальные санкции не только против олигархов российских и ближайшего окружения (президента РФ Владимира – ред.) Путина, а и против всех политических фигур РФ, потому что они все - часть агрессивной машины", - сказал Кулеба в видео, которое выложил на своей странице в соцсети Facebook*.
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Как добавил глава МИД Украины, "мы очень четко договорились, как и с какими странами работать, чтобы они не становились пространством для обхода санкций РФ".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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