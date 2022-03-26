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Кулеба рассказал, какие темы обсудил на встрече с Байденом - РИА Новости, 26.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780253421.html
Кулеба рассказал, какие темы обсудил на встрече с Байденом
Кулеба рассказал, какие темы обсудил на встрече с Байденом - РИА Новости, 26.03.2022
Кулеба рассказал, какие темы обсудил на встрече с Байденом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что он и министр обороны страны Алексей Резников на встрече с американскими коллегами Энтони Блинкеном РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:38
2022-03-26T17:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
мид украины
дмитрий кулеба
алексей резников
джо байден
энтони блинкен
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что он и министр обороны страны Алексей Резников на встрече с американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином с участием президента США Джо Байдена обсуждали усиление санкций против России."Мы проговорили конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, говорили про санкции... Над новыми санкциями уже работаем. Я коснулся вопроса закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Мы говорили про то, чтобы применять индивидуальные санкции не только против олигархов российских и ближайшего окружения (президента РФ Владимира – ред.) Путина, а и против всех политических фигур РФ, потому что они все - часть агрессивной машины", - сказал Кулеба в видео, которое выложил на своей странице в соцсети Facebook*.Как добавил глава МИД Украины, "мы очень четко договорились, как и с какими странами работать, чтобы они не становились пространством для обхода санкций РФ".По словам Кулебы, Байден заявил, что США "непоколебимо будут с Украиной во всем" до победы Киева. Он добавил, что на встрече также обсуждались поставки оружия Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220320/perezagruzka-1779029087.html
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в мире, сша, мид украины, дмитрий кулеба, алексей резников, джо байден, энтони блинкен, ллойд остин
17:38 26.03.2022
 
Кулеба рассказал, какие темы обсудил на встрече с Байденом

Кулеба: на встрече с участием Байдена обсуждалось усиление антироссийских санкций

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден принял участие во встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве
Президент США Джо Байден принял участие во встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден принял участие во встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что он и министр обороны страны Алексей Резников на встрече с американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином с участием президента США Джо Байдена обсуждали усиление санкций против России.
"Мы проговорили конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, говорили про санкции... Над новыми санкциями уже работаем. Я коснулся вопроса закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Мы говорили про то, чтобы применять индивидуальные санкции не только против олигархов российских и ближайшего окружения (президента РФ Владимира – ред.) Путина, а и против всех политических фигур РФ, потому что они все - часть агрессивной машины", - сказал Кулеба в видео, которое выложил на своей странице в соцсети Facebook*.
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Как добавил глава МИД Украины, "мы очень четко договорились, как и с какими странами работать, чтобы они не становились пространством для обхода санкций РФ".
По словам Кулебы, Байден заявил, что США "непоколебимо будут с Украиной во всем" до победы Киева. Он добавил, что на встрече также обсуждались поставки оружия Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАМИД УкраиныДмитрий КулебаАлексей РезниковДжо БайденЭнтони БлинкенЛлойд Остин
 
 
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