Рейтинг@Mail.ru
Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780237040.html
Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины
Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины - РИА Новости, 26.03.2022
Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины
Президент США Джо Байден принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T14:45
2022-03-26T15:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
сша
польша
украина
нато
алексей резников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780238331_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_83b7bc7f1582e9287e8f4374b7691f2a.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает журналистский пул.Байден совершает двухдневный видит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета. Ранее сообщалось, что президенты США и Польши Джо Байден и Анджей Дуда встретились в польском Жешуве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html
сша
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780238331_258:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_55023630d945e75efd335caf5577489d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, польша, украина, нато, алексей резников, дмитрий кулеба
14:45 26.03.2022 (обновлено: 15:38 26.03.2022)
 
Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины

Байден встретился в Варшаве с главой МИД Украины Кулебой и министром обороны Резниковым

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден принял участие во встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве
Президент США Джо Байден принял участие во встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает журналистский пул.
"Президент сидел за длинным белым столом между госсекретарем (Энтони) Блинкеном и министром обороны (Ллойдом) Остином напротив украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и украинского министра обороны Алексея Резникова", - говорится в сообщении.
Байден совершает двухдневный видит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета. Ранее сообщалось, что президенты США и Польши Джо Байден и Анджей Дуда встретились в польском Жешуве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 08:00
У НАТО новые задачи. Зачем Байден собрал всех союзников
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжо БайденСШАПольшаУкраинаНАТОАлексей РезниковДмитрий Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала