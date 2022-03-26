14:45 26.03.2022 (обновлено: 15:38 26.03.2022)
Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины
Байден встретился в Варшаве с главой МИД Украины Кулебой и министром обороны Резниковым
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден принял участие во встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает журналистский пул.
"Президент сидел за длинным белым столом между госсекретарем (Энтони) Блинкеном и министром обороны (Ллойдом) Остином напротив украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и украинского министра обороны Алексея Резникова", - говорится в сообщении.
Байден совершает двухдневный видит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета. Ранее сообщалось, что президенты США и Польши Джо Байден и Анджей Дуда встретились в польском Жешуве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.