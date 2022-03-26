https://ria.ru/20220326/ukraina-1780237040.html

Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины

Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины - РИА Новости, 26.03.2022

Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины

Президент США Джо Байден принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T14:45

2022-03-26T14:45

2022-03-26T15:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

джо байден

сша

польша

украина

нато

алексей резников

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает журналистский пул.Байден совершает двухдневный видит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета. Ранее сообщалось, что президенты США и Польши Джо Байден и Анджей Дуда встретились в польском Жешуве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html

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польша

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Ольга Фомченкова

в мире, джо байден, сша, польша, украина, нато, алексей резников, дмитрий кулеба