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В Крыму прокомментировали создание новых администраций на Украине - РИА Новости, 26.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780223752.html
В Крыму прокомментировали создание новых администраций на Украине
В Крыму прокомментировали создание новых администраций на Украине - РИА Новости, 26.03.2022
В Крыму прокомментировали создание новых администраций на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременным решением создание военно-гражданских администраций в южных регионах Украины, освобожденных РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:17
2022-03-26T12:17
обострение ситуации в днр и лнр
республика крым
украина
вооруженные силы рф
херсонская область
запорожская область
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременным решением создание военно-гражданских администраций в южных регионах Украины, освобожденных российской армией.Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах."Создание военно-гражданских администраций на освобожденных нашей армией от украинских нацистов территориях Украины - это своевременная и вынужденная мера, которая позволит навести порядок, ввести жесткий контроль в прифронтовой полосе и быстро вернуться к полноценной мирной жизни", - сказал Константинов РИА Новости.По его словам, в перспективе в этих регионах пройдут местные выборы, которые сформируют новую власть на местах, без националистов и провокаторов."Старая власть не может оставаться на своих местах, так как эти люди себя дискредитировали, в том числе это касается и верховной украинской власти, с которой сейчас ведутся какие-то переговоры", - подчеркнул глава парламента республики и добавил, что Крым готов помочь освобожденным регионам Украины в кадровом отношении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
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республика крым
украина
херсонская область
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республика крым, украина, вооруженные силы рф, херсонская область , запорожская область, владимир константинов
12:17 26.03.2022
 
В Крыму прокомментировали создание новых администраций на Украине

Константинов назвал создание новых администраций на юге Украины своевременной мерой

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБрошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременным решением создание военно-гражданских администраций в южных регионах Украины, освобожденных российской армией.
Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
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"Создание военно-гражданских администраций на освобожденных нашей армией от украинских нацистов территориях Украины - это своевременная и вынужденная мера, которая позволит навести порядок, ввести жесткий контроль в прифронтовой полосе и быстро вернуться к полноценной мирной жизни", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в перспективе в этих регионах пройдут местные выборы, которые сформируют новую власть на местах, без националистов и провокаторов.
"Старая власть не может оставаться на своих местах, так как эти люди себя дискредитировали, в том числе это касается и верховной украинской власти, с которой сейчас ведутся какие-то переговоры", - подчеркнул глава парламента республики и добавил, что Крым готов помочь освобожденным регионам Украины в кадровом отношении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРеспублика КрымУкраинаВооруженные силы РФХерсонская областьЗапорожская областьВладимир Константинов
 
 
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